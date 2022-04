En en el video subido por la Tiktoker ‘soyalieros5′, reveló un truco “sencillo, pero inquebrantable”, con el cual se puede lograr levantar el busto con una sola agujeta.

Para el truco solo se necesita una agujeta. La usuaria señaló “Si son teamplanas como yo necesitan ver esto”.

La Tiktoker, puso a prueba el consejo y para su fortuna, siguiendo paso a paso, logró levantar su busto. Este truco se puede usar para atraer las miradas en las fiestas y lucir bien con las amigas.

La usuaria aplicó el formato de ‘Pongámoslo a prueba’, y demostró que este truco sí es real, pero con ciertas complicaciones.

El truco para levantar el busto no es nuevo.

Y cómo el ‘Mago enmascarado’, se sabe que el truco no es nada innovador, pues el truco estaría basado en la apariencia de un personaje del anime ‘Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?’

La chica de este anime usa un listón, su equivalente en el truco a la agujeta, amarrado alrededor de cuerpo y que levanta su busto.

En japón a raíz de la popularidad el personaje de Hestia, se comenzaron a vender los listones oficiales para levantar el busto. De forma en que

De esta forma este truco, creado originalmente en 2015, ahora viene en una versión actualizada que resultaba un dolor de cabeza para las mujeres asiáticas.

En este caso de japón el lazo se ataba en ambos brazos y pasaba entre el busto, lo que les impedía levantar sus brazos.

Este listón se usaba para hacer resaltar el busto, ya que las chicas de Japón suelen usar copas B-C, que su equivalente en México es una copa A.

En el video de ‘soyalerios5′, varias usuarias han señalado que el truco se ve doloroso, pero que van a intentarlo, pese a las consecuencias.

“Mi espalda tal vez sufra, pero es un sacrificio que estoy dispuesta a aceptar 😂” Nao Söd, usuaria de TikTok

Otros usuarios han señalado que el truco no sirve, pues la chica del principio del video al estirar los tirantes de su blusa arruinó el truco.

“Si le ponen pausa al inicio, pueden ver como a la chica de Verde en realidad no le funcionó. Cuando estira los tirantes, se le sube la copa” Alexa Barraza, usuaria de TikTok

Sin embargo, dentro de los comentarios también hay consejos útiles de trucos para levantar el busto sin la necesidad de la agujeta.

“Yo solo cruzó los tirantes en mi espalda, osea los desabrocho y los vuelvo abrochar pero del lado opuesto. Lo hago por que me siento mas firme fatimaflores5991, usuaria de TikTok

Pese a que el truco para levantar el busto con una agujeta, pareciera servir hace falta esperar la palabra del Tiktoker ‘Pongámoslo a Prueba’, para saber si en verdad funciona o no.