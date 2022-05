Una señora católica se fue contra los personajes de Marvel, especialmente arremetió contra los Avengers y afirma que el símbolo del hombre araña es un “Macho cabrío”.

En el video de TikTok la señora explica que detrás de cada uno de los personajes de los Avengers existe una característica que lo relaciona con un demonio. Los usuarios han quedado sorprendido ante tale dichos.

El video de la señora católica fue subido por David Ortega, quien se encargo de compartirlo a través de la plataforma de videos de TikTok.

El momento se ha viralizado a través de la plataforma de TikTok y ya cuenta con 2.1 millones de vistas y tiene 312 mil Me gusta. El comentario de la señora se ha convertido en un chiste para los usuarios.

¿Qué dicen los usuarios sobre el comentario de la señora católica?

En los comentarios del video de TikTok la mayoría de usuarios se han burlado de la señora católica y su comentario religioso en torno a los Avengers.

“MARVEL y DC en el multiverso del demonio”, “La creatividad de la señora JAJAKAJAJA”, “Wanda es el verdadero diablo”, “Y la mujer maravilla es la lujuria”, “Nooo y yo tan fan”, “Avengers = Los demonios y Batman”, “Y Wanda es la mujer del diablo”, se lee

Hay algunos usuarios que estarían a favor de los comentarios de la señora y al parecer ya se les hace lógico que los Avengers tengan relación con el diablo.

Al principio me reí y después me quedé, no encuentro fallas en su lógica”, “Está bien saberlo”, “Algunos ven al diablo en todos lados”, escribieron los usuarios de TikTok.

Pero no solo los Avengers es lo único que ha criticado la señora católica, sino que existen más videos de ella arremetiendo e incluso hablando de temas religiosos y incluso los usuarios han lucrado con la señora para volverse virales.

¿Quién es la señora católica que aparece en el video?

En redes sociales la mujer se ha hecho viral en multiples ocasiones por sus críticas en torno a temas de:

Alcoholismo

Género

Belleza

Machismo

Tecnología

Según ‘El Mañana’, la señora católica se llama Érika Edith Navarro y tiene 45 años. Ella adora hablar de la Biblia y en torno a temas religiosos. Sin embargo, al parecer la mujer vive en una situación precaria, ya que siempre pide alguna moneda luego de hablar ante la cámara.

La señora afirma que el dinero no solo solventa sus gastos, sino que también ayuda a quienes más lo necesitan.

Algunos usuarios en diversas redes sociales han afirmado que diversos TikToker y personas le piden a la mujer que hable en torno a temas como los Avengers u otros para lucrar con su imagen.