¿Qué es No Nut November? Otro reto más de masculinidad tóxica.

No Nut November es un desafío anual en el que se invita a los hombres a dejar de masturbarse durante el mes de noviembre.

Hasta ahí, ok. cada quien su cuerpo, pero el lado sexista y misógino de No Nut November llega cuando los involucrados relacionan su reto con las mujeres

Esto, además de que con el Nut November, los participantes pretende demostrar su masculinidad (tóxica) al no sucumbir a sus “peores impulsos”.

Pepino/No Nut November (Pixabay)

¿De dónde surgió el No Nut November?

El origen de No Nut November es un tanto incierto, pero se sabe que está inspirado en el No Shave November, reto para rasurarse todo noviembre.

Otra teoría apunta a que el No Nut November nació de un grupo de apoyo en Reddit, donde las personas luchan por superar su adicción al porno .

“No te pasará nada si dejas de masturbarte un mes, pero experimentarás cambios de humor y podrías presentar leve dolor en los genitales” César Galicia, sexólogo.

Sin embargo, en el No Nut November las reglas (encontradas en ‘The Urban Dictionary’) son todo menos lo que en un grupo de apoyo se admitiría:

No puedes tener sexo

Puedes ver porno y tener erecciones, pero no masturbarte

Sólo puedes tener un sueño húmedo

Ahora bien, el premio por cumplir con el No Nut November consiste en el Destroy Dick December; masturbarse diariamente el número de veces según el día del calendario.

No Nut November (Reddit)

No Nut November, un reto sexista y misógino

Con el No Nut November, los participantes usan términos como “machos alfa” o “machos beta”, además de realizar comentarios sexistas y misóginos.

Lo anterior, debido a que es común que se refieran a las mujeres como objetos . Asimismo, Girl in the Net, una bloguera que ha seguido de cerca el Con el No Nut, acusa que:

Se reduce a las mujeres a objetos sexuales a los cuales hay que resistirse o abstenerse

Se critica a las mujeres que son sexualmente activas

Se comparten memes llenos de sexismo

“ Hay mucho mito y misoginia mezclados con lo que es esencialmente un desafío personal bastante inofensivo”, dice Girl in the Net sobre el No Nut November.