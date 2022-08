¿Sabes qué es la renuncia silenciosa? La nueva tendencia que poco a poco ha ido cobrando relevancia en TikTok. Te explicamos.

La renuncia silenciosa es un cambio de paradigma en el mundo laboral. Se refiere a no tomarse tan en serio el trabajo, según The Wall Street Journal.

Es decir, significa no entregarse al máximo en un empleo. El twist del asunto es que no se renuncia a ese trabajo, solamente el colaborador no basa su vida en su productividad empresarial.

¿Qué es la renuncia silenciosa y por qué se ha vuelto tendencia en TikTok? (Pexels)

A la renuncia silenciosa también se le conoce como:

dimisión silenciosa

abandono silencioso

quiet quitting

Habría que decir que la renuncia silenciosa ha surgido con la pandemia de Covid-19 y las nuevas formas de trabajo que trajo para muchos sectores productivos.

En TikTok abundan videos acerca del significado de la renuncia silenciosa, donde los creadores de contenido explican que el “trabajo no es tu vida”.

Expertos en el mundo del trabajo aseguran que la renuncia silenciosa para algunos estaría relacionada a poner límites en pos de la salud mental y bienestar.

¿Por qué se ha vuelto tendencia en TikTok la renuncia silenciosa?

La renuncia silenciosa se ha vuelto tendencia en TikTok debido a que responde al cambio de mentalidad que han traído consigo los jóvenes de la generación Z.

Quienes tienen otro tipo de expectativas en la construcción de su futuro laboral. TikTok se ha vuelto el espacio de interacción de esta generaciones, quienes se alejan de los antiguos paradigmas.

De acuerdo con The Wall Street Journal, en Estados Unidos el “compromiso” de los trabajadores con sus empresas está cayendo mucho y estaría vinculado a la renuncia silenciosa.

En las encuestas trimestrales, realizadas por la empresa Gallup, los jóvenes milleannials y de la generación Z apenas registraron un 31% de compromiso.

Algunos TikToks, creados por trabajadores millennials y de la generación Z, dan tutoriales en algunas profesiones, sobre cómo se debe ejecutar la renuncia silenciosa.

Enseñando que se debe hacer el trabajo por el se se fue contratado, nada extra.

Bloomberg ha recogido algunos testimonios de personas que aseguran que decidieron hacer una renuncia silenciosa en su trabajo.

Dejando en evidencia que muchos tomaron esa vía laboral debido a que no querrían vivir estresados o se dieron cuenta de que no lograrían las metas que sus empleadores prometieron.

Con información de Bloomberg y The Wall Street Journal.