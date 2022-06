¿En qué consiste la objetofilia y cómo influye en la sexualidad? El tema ha vuelto a tomar relevancia tras viralizarse el caso de Sarah Rodo, una alemana de 23 años quien dice estar enamorada de un avión.

La mujer afirma tener una relación tan íntima con un avión Boeing 737, que incluso dice haber tenido con él, “el mejor sexo de su vida”, tras probar suerte con los humanos:

“Tuve dos relaciones con hombres porque no estaba segura de cuál era mi verdadera sexualidad, pero pronto me di cuenta de que no puedo sentir estas cosas románticas por las personas. Ahora sé que mi sexualidad es objetofilia y me mantengo al margen eso”

Sarah Rodo, mujer enamorada de un avión