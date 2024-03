Georgina Rodríguez cuyo nombre suele ser tendencia por el simple hecho de tratarse de la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo -de 39 años de edad-, nuevamente la está rompiendo en Internet.

Esta vez por un video de 10 segundos que Georgina Rodríguez compartió en su cuenta de TikTok, donde la siguen 7.8 millones de seguidores.

A través de un contenido que no es relevante y mucho menos se caracteriza por contar con sobrada creatividad, la empresaria vuelve a demostrar el gran poder que tiene en redes sociales.

Georgina Rodríguez (@georginagio / Instagram)

El video de Georgina Rodríguez en TikTok que con solo 10 segundos rompería todos los récords

Georgina Rodríguez sonríe y es que su cuenta de TikTok es la favorita de muchos e incluso una de sus publicaciones está por romper varios récords.

Georgina Rodríguez -de 30 años de edad- quien suele compartir frases motivacionales así como tips para atraer la abundancia y tener finanzas exitosas, hoy es la sensación del momento por un simple clip.

Recientemente la visionaria compartió en TikTok una breve grabación en la que repite la musicalizada frase: “I’m sorry, I don’t speak in english very good”, la cual extrajo de una de sus entrevistas.

A la par camina sensualmente y sin rumbo fijo ya que el objetivo es presumir su escultural anatomía que en ese momento viste un teñido vestido blanco.

Aunque el audio ya ha sido utilizado por varios tiktokeros, Georgina Rodríguez se corona la reina debido a que su video en pocas horas llegó a la 117.9 millones de reproducciones.

¿A qué se debe el éxito de Georgina Rodríguez?

Aunque el video de 10 segundos no tiene contenido creativo y/u original, seguidores de Georgina Rodríguez le aplauden su gracia, su estilo y esa forma en que demuestra ser una mujer empoderada.

Además de que muchas mujeres quedaron encantadas con su teñido vestido, mientras que otros más no dejan de echarle flores por su gran atractivo.

Georgina Rodríguez (@georginagio / Instagram)

Por otro lado, además de conquistar las redes sociales, Georgina Rodríguez pretende conquistar otras plataformas como Netflix.

Recientemente estrenó la serie ‘Soy Georgina’, donde cuenta parte de su historia abarcando sus facetas como madre, pareja, modelo y emprendedora.