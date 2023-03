Mucho se ha hablado del Complejo de Napoleón que desarrollarían las personas de estatura baja; si bien muchos lo consideran un mito, un estudio habría revelado su realidad.

Peter K. Jonason de la Universidad de Padua en Italia, hizo una investigación entre hombres y mujeres para definir si su estatura influye en el desarrollo de una personalidad agresiva.

Tras revisar a 367 participantes, definió que en efecto, existiría una relación entre una tendencia “psicópata” y su estatura, el llamado Complejo de Napoleón.

El cual afectaría a ambos géneros sin distinción, contrario a lo que se pensaba, donde los hombres serían más propensos a este carácter negativo.

Estatura (Alp Duran / Unsplash )

¿Cómo se definió el estudio del Complejo de Napoleón?

Para llegar a la conclusión antes señalada del Complejo de Napoleón, los investigadores recurrieron al Dirty Dozen Dark Triad, un cuestionario que mide la personalidad “oscura” de las personas.

Este cuestionario mide el nivel de psicopatía, narcisismo y maquiavelismo que hay en cada persona; centrándose principalmente en preguntas relacionadas a la estatura.

Principalmente se preguntaba si la gente se sentía a gusto con su estatura y si quisieran cambiarla, es decir, se más altos o altas dependiendo del caso.

Los resultados arrojaron que las personas de estatura baja sufren de Complejo de Napoleón, debido a que tienen tendencias a la psicopatía, narcisismo y maquiavelismo en grados bastante marcados.

Peter K. Jonason señala que quienes desean ser más altos, muestran personalidades más antagonistas y se interesan por el poder.

Napoléon Bonaparte (Pixabay)

El Complejo de Napoleón no distingue género

El investigador señala que se esperaba que los hombres tuvieran más remarcado el Complejo de Napoleón, debido a tendencias evolutivas y freudianas; sin embargo se llevaron una sorpresa.

No encontraron evidencia significativa que señalar que un género es más propenso al Complejo de Napoleón que otro, tanto hombres como mujeres tuvieron casi los mismos resultados.

Hombres y mujeres de baja estatura demostraron tener una predisposición a la psicopatía y maquiavelismo, lo cual indica una patología más puntual de lo que se esperaba.

No obstante, también se señaló que esto no es una regla como tal, pues existen diversos factores que pueden llevar a una personalidad negativa, que puede estar relacionados o no con la estatura.

Con información de New York Post.