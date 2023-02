De acuerdo con un estudio publicado en ‘Frontiers in Psychology’, solo la gente que se siente poco atractiva seguiría usando cubrebocas tras la pandemia del Covid-19.

Este estudio se realizó en Estados Unidos, donde -siendo optativo- 4 de cada 10 personas utilizarían el cubrebocas de manera ocasional.

Por lo que en una “era posterior a la pandemia del Covid-19″, se concluyó que los cubrebocas pasaron de ser una medida de autoprotección, a una táctica de autopresentación.

¿Puedo lavar mi cubrebocas KN95? (Unsplash)

La gente que se considera poco atractiva sigue usando cubrebocas

Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur, tras volverse opcional el uso del cubrebocas, solo la gente que se siente poco atractiva seguiría usándolo.

Asimismo, detalló el estudio publicado el 24 de enero del 2023, el uso del cubrebocas además de aumentar su percepción individual de belleza, aumentó su confianza.

Y es que a los participantes del estudio -de en tres 33 y 44 años de edad-, se les cuestionó sobre: la impresión qué querían dar, el lugar en dónde lo utilizarían y sobre su percepción individual de belleza.

De acuerdo con los cuestionamientos, y tres estudios, las personas que se consideran atractivas no harían uso del cubrebocas y coincidieron en que su usos no afecta su apariencia.

Por su parte, la gente que consideró menos atractiva consideró que haciendo uso del cubrebocas, las personas las consideran:

Confiable

Competente

Atractivo

Otro estudio en Reino Unido señaló el cubrebocas realmente haría más atractivas a las personas, y es que su uso se volvió un sinónimo de auto cuidado y resulta tranquilizante.

El cubrebocas nos hace más atractivos: Estudio (Pixabay)

Estudio sobre el uso del cubrebocas y gente poco atractiva sería útil

Debido a que el estudio sobre el atractivo físico se centró en un espacio imaginario relacionado con el trabajo, los investigadores destacaron que sus datos pueden ser utilizados en el área de reclutamiento.

Y es que a pesar de que la apariencia no tendría por qué interferir con la busca de un empleo, el estudio demostró que hasta el momento esta cualidad es importante para empleados y empleadores.