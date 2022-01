Afirma que su pene se encogió 4 centímetros tras contagiarse de Covid-19. Ha sido revisado por médicos urólogos, quienes le indican que es un estrago poco usual pero posible.

Desde que inició la pandemia de Covid-19, ha comenzado a circular un sinfín de información al respecto.

Ya sea acerca de la propia enfermedad, formas de prevenirla, o las secuelas que genera, todos hemos escuchado una gran cantidad de aseveraciones con respecto al virus y sus variantes.

En esta ocasión se trata de un hombre que asegura haber perdido algunos centímetros de su miembro.

Recientemente se dio a conocer el caso de un sujeto que afirma que su pene se encogió 4 centímetros (1.5 pulgadas) después de haber estado hospitalizado por Covid-19.

Fue por medio de una carta que el hombre en cuestión realizó de forma anónima al podcast “How To Do It”.

En la carta, señaló ser un hombre heterosexual de 30 años; además de estar muy afectado por ‘su pérdida’.

El hombre explicó que en julio de 2021 se contagió de Covid-19. Su salud se agravó, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Afortunadamente logró recuperarse. Sin embargo, luego de que fuera dado de alta comenzó a tener problemas de disfunción eréctil.

Luego de eso, aseguró que antes de contagiarse, el tamaño de su pene era superior al promedio, y ahora se encuentra por debajo del promedio, lo que le ha traído consecuencias emocionales.

“Antes de enfermarme (mi pene) estaba por encima del promedio. No era enorme, pero definitivamente más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de una pulgada y media y estoy decididamente por debajo del promedio”

Por su parte, el sujeto se encuentra notablemente afectado, pues no ha logrado asimilar del todo su situación.

Así que dejó entrever que una de las razones por las que escribió al podcast era para pedir algún consejo sobre cómo manejar si situación.

“Realmente no debería importar, pero ha tenido un profundo impacto en mi confianza en mí mismo y mis habilidades en la cama. Sé que no pueden devolverme la longitud y la circunferencia que me faltan, pero me preguntaba si podrían darme algún consejo sobre qué hacer ahora”

Anónimo