La Superluna de Fresa 2022 iluminará el cielo de México, por lo que se verá más grande y brillante, aquí te contamos todos los detalles del cuándo y a qué hora se ver este fenómeno astronómico.

Uno de los fenómenos astronómicos más esperados y que serán un espectáculo visual en el cielo será la Superluna de Fresa 2022, por lo que no debes perderte la primera superluna del año.

SUPERLUNA (AFP)

¿Qué es la Superluna de Fresa 2022?

La Superluna de Fresa 2022 es un fenómeno astronómico natural en donde el satélite natural de la Tierra se verá más grande y brillante.

Esto debido a que el satélite natural de la Tierra, entrará en su fase de luna llena, además de que el fenómeno astronómico ocurrirá muy cerca del perigeo, el momento donde la órbita lunar está más próxima a nuestro planeta.

Asimismo, el nombre de Superluna de Fresa 2022 lo recibe ya que durante el mes de junio tradicionalmente en los pueblos de America del Norte se le decía así en alusión a la maduración de las fresas listas para ser cosechadas.

Asimismo, la Superluna de Fresa 2022 también recibe varios nombres como:

Blooming Moon , que es indicativo de la temporada de floración

, que es indicativo de la temporada de floración Green Corn Moon y Hoer Moon , que sugieren que es momento de cuidar los cultivos jóvenes

, que sugieren que es momento de cuidar los cultivos jóvenes Birth Moon que se refiere a la época en que nacen animales de la región del noreste del Pacídico en Norteamérica.

que se refiere a la época en que nacen animales de la región del noreste del Pacídico en Norteamérica. Honey Moon y Mead Moon en Europa que hace referencia a la diosa romana del matrimonio, Juno.

Luna de fresa (Guy Rey-Bellet / Pixabay)

¿Cuándo y a qué hora ver la Superluna de Fresa 2022 en México?

La Superluna de Fresa 2022 en México tendrá lugar el martes 14 de junio y se podrá apreciar durante tres días en el cielo nocturno, según precisa la NASA.

Por lo que la Superluna de Fresa 2022 podrá verse con mayor intensidad en México, entre las 5:00 a.m. y pasadas las 7:00 a.m., siendo su punto máximo a las 7:52 am.

En donde la Superluna de Fresa 2022 estará a 361,536 kilómetros de la Tierra, por lo que alcanzará el 90 por ciento del perigeo.

Mientras que la Superluna de Fresa 2022 alcanzará su punto más cercano a la Tierra ya por la noche del 14 de junio a las 23:23 pm horas, cuando se encuentre a tan sólo 357 mil 403 kilómetros de distancia.

Asimismo, para poder ver en todo su esplendor la Superluna de Fresa 2022 en México tan solo se necesita un lugar despejado y mirar hacia nuestro satélite natural.

La Super Luna desde la Ciudad de México

La Superluna de Fresa 2022 en México: ¿Tendrá color?

La Superluna de Fresa 2022 en México que tendrá lugar el 14 de junio no tendrá color, solo se verá más cerca y brillante.

Debido a que su nombre no tiene alusión por su color sino a la cosecha de las fresas.