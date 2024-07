Shein abrió una pop up store en Chihuahua y aquí te decimos dónde está y qué tiene de especial.

La popular plataforma de compras en línea regresa a México con otra tienda itinerante física.

Podrás encontrar tus artículos favoritos y verlos antes de comprarlos, además de que, en esta ocasión, esta pop up store de Shein en Chihuahua tiene algo de especial. ¿Qué es? Te contamos.

¿Dónde está la pop up store de Shein en Chihuahua?

Del 19 al 21 de julio de 2024, de 12:00 a 20:00 horas, podrás visitar la pop up store de Shein que está ubicada en el Fashion Mall de Chihuaha.

Aquí podrás encontrar varios productos de la plataforma de compras en línea china para que puedas verlos y decidirte a comprar por fin lo que tienes en tu carrito de compras.

En la pop up store de Shein en Chihuahua tienen productos como:

ropa para mujer

ropa de hombre

ropa para niños

accesorios de vestir

zapatos

maquillaje

productos para mascotas

hogar

oficina

Shein recomienda que llegues temprano para que encuentres más variedad en sus productos así que, si vives en Chihuahua, ¿qué esperas para asistir?

La pop up que abrió Shein en Chihuahua tiene algo especial; te decimos qué es

A diferencia de las otras pop up store que ha abierto Shein en territorio mexicano, la tienda itinerante en Chihuahua tiene algo especial pero, ¿qué es?

En primer lugar, esta tienda fue inaugurada por nada más y nada menos que la icónica Wendy Guevara, la ganadora del programa La Casa de los Famosos.

Sin embargo, lo más especial de la pop up store en Chihuahua es que Shein implementó el programa “The Next Cycle” para que pongas “tu granito de arena y te lleves una sorpresa a cambio”.

En este espacio podrás donar las prendas que ya no utilices, sin importar el estado o la marca, y Shein se encargará de “darle una segunda oportunidad”.

¡Esta es la oportunidad perfecta para poner tu granito de arena y llevarte una sorpresa a cambio!💚 Dona tus prendas en nuestro espacio de “The Next Cycle” sin importar el estado o la marca y nosotros nos encargamos de darle una segunda oportunidad. ¡Es un ganar-ganar! Te esperamos con mucha emoción y agradecidos por darnos esta oportunidad ♻ ¡Ven pronto! Shein México

Pero debes saber que el programa “The Next Cycle” en la pop up store de Shein en Chihuahua no acepta calzado, ropa interior, trajes de baño y accesorios, así que tómalo en cuenta.

Queremos verte en nuestra Pop Up Store! 💕🛍¡No te tardes en visitarnos porque tenemos maquillaje y tendencias del momento para que brilles en el verano! También puedes ser parte del programa “The Next Cycle” al donar toda la ropa que ya no usas y llevarte a cambio una sorpresa ✨ Te esperamos con mucha emoción🤩Cuéntanos en comentarios ¿Con quién planeas unirte? Shein México