Una joven se contagió de Covid-19 hace 6 meses, desde entonces, tose desde que despierta hasta que duerme.

Verena García, una joven de 16 años que vive en España, sufre una rara secuela de Covid-19: tose cada 2 segundos ; desde que despierta hasta que duerme.

Si bien ya se han enlistado algunas secuelas del ‘Covid-19 largo’, la tos de la joven sería la primera en su tipo, por lo que los médicos no han encontrado cómo erradicarla.

Joven tose cada 2 segundos desde hace meses; médicos prevén un daño neurológico

El 27 de octubre de 2020, Verena García dio positivo a Covid-19. Pese a que el contagio fue superado con éxito, ha tenido que lidiar con secuelas físicas y emocionales .

De acuerdo con lo dicho por la joven, desde hace seis meses, no ha parado de toser cada dos segundos . Además, también padece dolores musculares y migrañas.

Verena ha asistido a consultas médicas para recibir un tratamiento que termine con la tos; sin embargo, los especialistas desconocen la razón de su padecimiento.

“La causa de la tos podría ser un daño neurológico, donde el cerebro envíe órdenes erróneas al cuerpo, pidiendo que tosa cuando no es necesario. Sin embargo, esto es solo una teoría.” Médicos

La joven no ha podido recuperar su vida normal a causa de la tos

La tos ha obligado a Verena García a seguir confinada . Debe tomar clases a distancia y no puede salir a la calle.

Según dijo, la gente la señala cuando la escuchan toser en repetidas ocasiones.

“No puedo comer en forma normal porque todo lo expulso. Mi vida cambió completamente, y todavía no hay un diagnóstico claro. No puedo ir a clase, no puedo ir al cine, no puedo salir con mis amigas a comer, no puedo hacer nada.” Verena García

Mientras más hipótesis médicas se generan alrededor de la tos como secuela de Covid-19, Verena está en un tratamiento integral que busca atender los posibles daños en su cerebro .

Secuelas del ‘Covid-19 largo’

El llamado ‘ Covid-19 largo ’, es el nuevo tema a estudiar por los médicos del mundo ante el aumento de pacientes que lo sufren.

Aunque los estudios todavía son preliminares, los investigadores han enlistado algunas secuelas de Covid-19 largo que pueden presentarse en los pacientes:

Falta de aliento

Bajos niveles de oxigenación

Ansiedad

Depresión

Fatiga

Problemas de memoria

Migrañas

Pérdida total o parcial del olfato y el gusto

Enfermedades cardiacas

Problemas renales

En caso de presentar alguna, es importante acudir con un médico para iniciar con el tratamiento correspondiente a tiempo.

Con información de Clarín