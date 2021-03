‘Saner’ crea la nueva portada de libro de la SEP de tercer grado

El dibujante ‘Saner’ fue el encargado de realizar la nueva portada del libro ‘Estado de México, el lugar donde vivo’

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista ‘Saner’ publicó una imagen de la nueva portada del libro de la SEP ‘Estado de México, el lugar donde vivo’. El dibujante escribió el siguiente mensaje junto a la portada.

“Con mucha felicidad quiero compartirles que formo parte de este gran proyecto que involucra a muchos artistas talentosos, pero sobre todo, soy muy feliz porque no puedo dejar de recordar todas las portadas de los libros de la SEP que me cautivaron de pequeño y que sin duda alguna fueron influencia para mi formación visual, esas portadas que me invitaron a imaginar nuevos mundos llenos de colores y ahora tener esa oportunidad tan importante es algo que queda marcado en el corazón”.

‘Saner’ también comentó que con su arte espera influir en algunos niños y que con estas portadas puedan crear sus propios universos en la imaginación y que cuando sean grandes, estos libros les generen un grato recuerdo en su memoria.

Además, ‘Saner’ agradeció al artista ‘Noche AD’ por invitarlo al proyecto, a María Antonieta Cruz por la gestión y apoyo y a ‘Lalix Cool’ por apoyarlo en definir el concepto creativo. “Doy gracias a todos los artistas por su increíble trabajo en cada portada de los diferentes estados de México”, agregó

¿Quién es ‘Saner’?

Edgar Flores, mejor conocido como ‘Saner’, es un dibujante y artista urbano mexicano cuyas obras retoman las raíces de la cultura e iconografía mexicana pero con un estilo más moderno y colorido.

Edgar estudió Diseño Gráfico , pero también incursionó en el mundo del graffiti en las letras y los caracteres. Posteriormente, el artista comenzó a probar con distintas técnicas y el arte urbano hasta lograr el estilo que hoy lo caracteriza.

Los jaguares, los coyotes, las calaveras y las máscaras son algunos de los elementos que caracterizan a ‘Saner’. Gracias a su talento, el artista ha presentado sus obras en el ‘Jonathan Levine Gallery’; Museo de Arte Contemporáneo San Luis de Potosí, en el ‘Maia Contemporary’; en la ‘Thinkspace Gallery’ y en el Museo Memoria y Tolerancia.