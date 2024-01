No importa que ya no seas un niño o niña, puedes hacer un ritual del Día de los Reyes Magos si quieres pedirles algo que no sean juguetes.

Este ritual del Día de los Reyes Magos sirve para pedir por una vida mejor, ya sea con la llegada de un bebé, un trabajo o casa nueva, entre otras cosas.

Pues se aprovecha la energía de esa fecha para que los deseos se cumplan; esto, de acuerdo con varias personas que lo han practicado.

Aquí te diremos en qué consiste el ritual del Día de los Reyes Magos.

Reyes Magos (Unsplash)

¿Cómo hacer el ritual del Día de los Reyes Magos?

En palabras de ‘Leslie Magia’ y ‘Marianagrora’ de TikTok, el ritual del Día de los Reyes Magos es bastante parecido a lo que hacías de niño o niña cuando se acercaba la fecha.

En otras palabras, el ritual del Día de los Reyes Magos implica hacer una cartita y ponerla en un zapato; aunque hay ciertas particularidades.

Para realizar el ritual del Día de los Reyes Magos debes de seguir estos pasos:

Escribe tu carta a los Reyes Magos con todo lo que quieras que te traigan; sea un bebé, trabajo, casa nueva u otra cosa

Lleva esa carta a la altura de tu corazón y presiónala contra tu pecho para llenarla de energía positiva

Ahora colócala dentro de algún zapato; fíjate que sea el del pie derecho

Pon el zapato con la carta debajo del árbol de Navidad o junto a una ventana si no tienes o ya quitaste el árbol

Todo esto se debe de realizar en la noche del 5 de enero, pues es en la madrugada del día 6 que llegan los Reyes Magos a las casas.

Carta a los Reyes Magos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

El ritual del Día de los Reyes Magos se va cumpliendo a lo largo del año

Hay que mencionar que según lo que mencionan ‘Leslie Magia’ y ‘Marianagrora’ en TikTok, el ritual del Día de los Reyes Magos no se cumple de manera inmediata.

El ritual del Día de los Reyes Magos se va realizando a lo largo de todo el año; si pediste trabajo, este no llegará el día 6 o en el mismo mes de enero.

Pero podría cumplirse en abril o junio, lo mismo que el resto de las peticiones que se hicieron en la cartita.

También toma en cuenta que, como sucedía cuando eras niño o niña, los Reyes Magos no te traerán todo lo que pidas; sin embargo, eso no te debe desanimar.