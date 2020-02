Encuentran restos fósiles de reptil que vivió en la Tierra hace 230 millones de años

#fossilfriday

Conheça o primeiro ornitosuquídeo do Brasil! Dynamosuchus collisensis viveu há 230 milhões de anos.



Know the first ornithosuchid from Brazil! Dynamosuchus collisensis lived 230 Myrs ago.



Images: CAPPA

Life reconstruction: Márcio L. Castro pic.twitter.com/1QllGHIOHQ