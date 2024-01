¿Quién fue Bárbara Berger? Ha trascendido que la viuda del reconocido joyero Mauricio Berger murió a los 82 años de edad dejando un importante legado en la industria de la moda y la joyería.

Quien confirmó el hecho fue su sobrino y empresario Sergio Berger con un conmovedor mensaje en redes sociales, donde expresó que la amante de las colecciones y accesorios de lujo había muerto.

Se sabe que a partir de septiembre de 2022, tras 4 décadas de matrimonio, Bárbara Berger quedó viuda de Mauricio Berger en razón de que el joyero perdió la vida.

No obstante, con fecha del 16 de enero de 2024 , se confirmó que la autora de “Fashion Jewelry, The Collection of Barbara Berger” también murió a los 82 años; esto sabemos sobre su trayectoria.

¿Quién fue Bárbara Berger?

Bárbara Berger, nacida en Nueva York, Estados Unidos, era una coleccionista en la industria de la moda que inició la singular labor desde su juventud al heredar los artículos más excéntricos de su madre.

De acuerdo con allegados, sus colecciones estaban compuestas por prendas de todos los tipos, desde adquiridas de segunda mano hasta las marcas más prestigiosas del mundo.

De esto último destaca que la coleccionista escribió un libro titulado ‘Fashion Jewelry: The Collection of Barbara Berger’, donde relató que sus principales proveedores eran los “mercados de pulgas”.

Bárbara Berger, quien murió a los 82 años de edad, también contaba con múltiples exhibiciones de sus más especiales piezas en recintos como el Museo de Artes y Diseño de Nueva York.

Las cuales evidenciaron que su amor por la moda estaba estrechamente vinculado con su gusto por la joyería , siendo esta última afición algo que reforzó al contraer matrimonio con Mauricio Berger.

Bárbara Berger, influyente en el mundo de la moda, era viuda de Mauricio Berger

El estilo de Bárbara Berger se distinguía de muchos otros por sus piezas con amplios olanes, combinaciones monocromáticas y llamativos estampados.

Sin embargo, también era estéticamente reconocida por complementar cada uno de sus outfits con alguna pieza de joyería, lo cual fue impulsado por la ocupación de joyero de su esposo Mauricio Berger.

Y es que el hombre, quien tras su muerte dejaría a Bárbara Berger viuda, era uno de los empresarios de mayor alcance e influencia en México por su firma “ Berger” de alta joyería y relojería .

Bárbara Berger murió a los 82 años de edad; esto sabemos de las causas

A través de las cuentas en redes del empresario Sergio Berger, sobrino de Bárbara Berger, se confirmó que la coleccionista de moda y joyería murió a los 82 años de edad.