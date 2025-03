Este 25 de marzo se celebran varias efemérides como el Día Mundial del Waffle, pero además también se festejan:

Este 25 de marzo es el Día Mundial del Waffle, uno de los platillos más populares en todo el mundo.

Asimismo, este 25 de marzo es el Día Naranja en Conciencia para evitar la Violencia hacia la Mujer y prevenirla.

También, en el calendario católico se festeja el Día de la Anunciación a la Virgen María, nueve meses antes de la Navidad.

Y, finalmente, hoy 25 de marzo se llevará a cabo el concierto de Zayn Malik en CDMX en el Palacio de los Deportes.

Este 25 de marzo es el Día Mundial del Waffle, con el que se recuerda su historia y origen, siendo una efeméride que originalmente se celebraba en Suecia.

Posteriormente ,el Día Mundial del Waffle de este 25 de marzo comenzó a festejarse en todo el mundo.

De acuerdo a la historia, los Waffles surgieron en Suecia a principios del siglo XVII y se extendieron a tierras cercanas.

Solían comerse con mermeladas y frutas y con el paso del tiempo, en el siglo XVIII se comenzó a añadir más mantequilla y azúcar a las recetas.

En 1839 se creó el waffle belga, que era mucho más grueso que los waffles comunes y con rejillas más profundas.

En Suecia, al Día Mundial del Waffle se le conoce como Våffeldagen, que sonaba muy parecido a Vårfrudagen; es decir el Día de Nuestra Señora que celebraba la Anunciación y Concepción de María.

Es por esta similitud lingüistica que se tiene como costumbre que en el Día de Nuestra Señora, las familias suecas celebren con waffles.

Otra de las efemérides de este 25 de marzo, es el Día Naranja en Conciencia para evitar la Violencia hacia la Mujer.

Que, como su nombre lo dice, es un día en donde se intenta concientizar sobre la violencia que las mujeres y niñas sufren día con día, tratar de prevenirla y evitarla.

El Día Naranja en Conciencia para evitar la Violencia hacia la Mujer se celebra cada día 25 de cada mes, siendo decretado por la ONU en 1999.

Aunque en Latinoamérica se celebra desde 1981 en honor a tres hermanas asesinadas un 25 de noviembre de 1960.

Esto por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana, ya que eran sus opositoras.

Actualmente, el Día Naranja en Conciencia para evitar la Violencia hacia la Mujer es un día para visibilizar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo .

Se eligió el color naranja para representar la movilización contra la violencia, ya que simboliza el futuro brillante y optimista de las mujeres y niñas libres sin violencia.

Este 25 de marzo es el Día de la Anunciación a la Virgen María en el calendario litúrgico, cuando el Ángel Gabriel reveló a María que cargaba al hijo de Dios.

Pues él fue el encargado de anunciar la voluntad de Dios para que María se convirtiera en la Madre de Dios, y ella aceptando su destino.

“Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y se acercó a ella y le dijo: “¡Salve, llena de gracia, el Señor está contigo!” Pero ella estaba muy preocupada por el dicho, y pensó en su mente qué tipo de saludo podría ser este. Y el ángel le dijo: “María, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús.”

Anunciación