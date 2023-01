¿Todo bien con AuronPlay? El streamer reveló en una de sus transmisiones que tiene fimosis crónica aguda, una afección incurable que tiene que operarse cada cierto tiempo.

A través de un stream que AuronPlay -de 34 años de edad- compartió, dijo que vive con fimosis y cómo no explicó de qué se trataba dejó a sus fans con la duda.

Así que te explicamos qué es fimosis, la afección con la que AuronPlay vive y que es más común de lo que se sabe, aunque solo en hombres.

AuronPlay (@auronplay / Instagram)

AuronPlay tiene fimosis aguda crónica; esta es la afección del streamer

En TikTok, se recuperó una parte de un stream de AuronPlay, donde explica que vive con fimosis aguda crónica, misma por la que se ha tenido que someter a cirugías.

Aunque la forma en que AuronPlay lo platicó no dio a notar que se tratase de una enfermedad riesgosa, sí dijo “es incurable” lo que ha desatado dudas.

Incluso mostró resignación al decir “ni modo, así me tocó vivir”, diciendo que se ha hecho varias cirugías, “voy, me quito el pellejo, pero luego me vuelve a crecer”.

¿De qué se trata la fimosis?

Varios sitios médicos son los que hablan de la fimosis, afección -solo de hombres- que aunque no se hable mucho de ella, es más común de lo que se conoce.

La fimosis es “el estrangulamiento del orificio del prepucio”, mismo que hace que el pene no se pueda retraer por la cabeza del miembro.

Simulación de un pene. (Deon Black / Pexels)

Se sabe que la fimosis, impide el movimiento correcto del prepucio por la cabeza del pene, de modo que dificulta la erección y el orinar, “está demasiado cerrado o apretado”.

Sin embargo, se señala que la fimosis con la que AuronPlay vive “es normal en niños”, aunque en adolescentes y adultos “se puede deber a una cicatriz o lesión” en la corta edad.

¿La fimosis de tiene AuronPlay es incurable?

AuronPlay dijo que la fimosis con la que vive es incurable, sin embargo, los sitios médicos no hablan de una afección incurable.

Estos anuncian la aplicación de esteroides en la zona, aunque sí ofrecen la cirugía del prepucio o circuncisión, si la medica tópica no funciona en el paciente.

Sin embargo, no se menciona que el recrecimiento de la zona, o “que el pellejo vuelva a crecer”, como AuronPLay dice.

Según se sabe, esta operación a la que AuronPlay se somete, requiere de anestesia general, aunque sí se hace en niños solo es anestesia tópica.

Con información de ‘Stanford Children’s’, y ‘Urologo México’.