Príncipe Harry y Meghan Markle se casarán en la capilla San Jorge del castillo de Windsor

Este lunes se dio a conocer el compromiso entre la actriz estadounidense Meghan Markle y el príncipe Harry de Inglaterra; horas más tarde se revelaron las primeras fotos oficiales de la pareja tras su compromiso, donde ambos lucían una sonrisa enorme y Markle un anillo “pequeñito” que ha llamado la atención del mundo entero, el cual fue diseñado por el propio príncipe e integrado por tres diamantes, dos de ellos pertenecientes a Diana de Gales, mamá del novio.

Prince Harry is looking forward to introducing Ms. Markle to a community that has become very special to him.