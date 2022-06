Saenger Galería presenta la exposición artística ‘¿Cómo se construye un río?’, que ofrece la apreciación de cuerpos-máquina, a fin de ser conscientes de movimiento constante.

Dirección de Saenger Galería

Madeline Jiménez Santil y Nicole Chaput presentaron la exposición en la sala principal de Saenger Galería, que se encuentra en el poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Su dirección es Manuel Dublan 33, cuarto piso, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

La curaduría de esta exposición estuvo a cargo de Yina Jiménez Suriel y Haydeé Rovirosa.

Jiménez Suriel manifestó que se va de la creación de un cuerpo que existe en movimiento constante y que tras la exposición a lo inestable se deforma tantas veces como sea necesario para su existencia.

‘¿Cómo se construye un río?’ es una exposición gratuita

El acceso a ‘¿Cómo se construye un río?’ será gratuito y estará vigente hasta el 25 de junio.

Si prefieres una visita guiada esta se encontrará disponible el sábado 11 de junio de las 11:00 a 16:00 horas.

¿Quién es Madeline Santil?

Madeline Santil es originaria de Santo Domingo, República Dominicana y tiene estudios en Bellas Artes, en la Escuela de Altos de Chavón, es afiliada a Parsons The New School for Desing de Nueva York, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y del programa educativo SOMA.

¿Quién es Nicole Chaput?

Nicole Chaput, nació CDMX, cuenta con la Licenciatura en Bellas Artes en School of the Art Institute of Chicago, y considera que “hace de la repulsividad en torno al cuerpo femenino un instrumento de seducción”.

Ambas plasman en su trabajo su visión de la realidad femenina.