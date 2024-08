Este es el precio de la Maruchan ramen noodle bundle, el tazón que todo adulto independiente con gustos bien dementes necesita; aunque no te va a gustar su costo tanto como el bowl.

Si bien la Maruchan no es el mejor alimento (nutriólogos señalan que puede provocar taquicardias y presión alta por su alto contenido de sodio), es de las sopas instantáneas más consumidas en México.

Esto debido a su sabor, practicidad y precio, sin embargo, la Maruchan no es el único tipo de ramen instantáneo, especialmente tras la llegada de la ola asiática, por lo que cualquier amante de esta sopa podría necesitar este tazón.

El precio de la Maruchan ramen noodle bundle que tal vez no te guste tanto como el tazón

La usuaria de TikTok Silvia Medina compartió el Maruchan ramen noodle bundle, que es un tazón con su cuchara y palillos especiales para comer este tipo de sopa asiática (o la que gustes).

En los comentarios del video indica que el Maruchan ramen noodle bundle lo compró en una sucursal de la tienda TJ Max de Estados Unidos y que su precio es de 14 dólares, es decir 264 pesos al tipo de cambio hoy 9 de agosto 2024.

Sin embargo dicha tienda no se encuentra en México (tienda en línea no lo vende) por lo que el Maruchan ramen noodle bundle no tiene ese precio, aunque en internet puedes conseguirlo en Amazon, Ebay y Mercado Libre.

En Amazon, que sería la opción más segura y con el modelo exacto que se muestra en el video de TikTok, el precio del Maruchan ramen noodle bundle es de 831.13 pesos.

Mientras que en Mercado Libre, uno parecido con el logotipo de Maruchan pero solamente con palillos chinos, tiene un precio de mil pesos.

En Ebay por su parte, el Maruchan ramen noodle bundle tiene diferentes precios, que van desde los 451 a los 574 pesos , sin embargo, a este precio debes sumarle el envío.

Por lo mismo, el precio del Maruchan ramen noodle bundle en Ebay rondaría los mil 148 a mil 374 pesos, ya que el envío va desde los 692 (en un tazón de 573.92) hasta los 800 pesos.

Precio del Maruchan Ramen Noodle Bundle (Captura de pantalla)

Precio de otros tazones en Amazon para comer Maruchan ramen

¿El precio del Maruchan ramen noodle bundle te decepcionó? Entonces checa estos otros tazones para comer cualquier tipo de ramen que podrás encontrar también en Amazon.

Tazón de ramen de cerámica con palillos de la marca Silver Buffalo en diferentes colores con el estilo de Cup Noodles: 435.78 pesos

Tazón de Hello Kitty Silver Buffalo para ramen: 586.55 pesos

Tazón de ramen con palillos estilo sombrero de paja de Luffy de One Piece: 668.04 pesos

Juego de cuencos de ramen 34 onzas con asa y olla estilo japonés apta para microondas Tsreinh: 549 pesos

Juego de 2 cuencos de ramen de melamina de 32 onzas con cuchara, palillos y soportes: 560 pesos

La descripción de Amazon del Maruchan ramen noodle bundle señala que el tazón es de cerámica y tiene muchos usos, además de que es apto para microondas y lavaplatos.