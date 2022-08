Los perros lloran de alegría al ver a sus dueños, según un nuevo estudio realizado en Japón por un equipo de veterinarios y oftalmólogos entusiastas de estos animalitos.

La investigación, publicada en la revista Current Biology, afirma que los perros sí lloran de felicidad, siendo la oxitocina la hormona responsable de esta reacción lacrimal canina.

“Descubrimos que los perros derraman lágrimas asociadas con emociones positivas” Takefumi Kikusui, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Azabu.

Perro (Pixabay)

Lo mismo pasa con los humanos, pues se ha comprobado que la oxitocina está involucrada en la formación de relaciones de confianza y generosidad.

Pero en el caso de los perritos, cuando dejan de ver a sus dueños y se reencuentran con ellos, incrementan la producción de lágrimas que bien podrían ser de alegría por ver a quienes consideran cercanos.

Perro (Pixabay)

La relación entre el perro y el humano, un indicador de felicidad

Un estudio liderado por el profesor Kaori Murata, de la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Azabu, en Japón, sugiere que los perros lloran de felicidad al ver a sus dueños.

El proyecto aporta nuevos datos sobre el origen y mecanismo fisiológico que hace posible el incremento de lágrimas en momentos donde los canes están alegres .

Para llegar a esta conclusión usaron una prueba estándar que mide el volumen de lagrimeo en los perros antes y después de reunirse con sus dueños.

“Nunca habíamos oído que los animales derramaran lágrimas en situaciones alegres, como al reunirse con sus dueños, y todos estábamos emocionados de que esto fuera una primicia mundial” Takefumi Kikusui, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Azabu.

Los resultados revelaron que las lágrimas aumentaron cuando volvieron a estar con el humano familiar y no con una persona que no conocían. Pero eso no es todo.

En el estudio también participaron humanos a lo que pidieron calificar imágenes de perros con y sin lágrimas artificiales; resultó que dieron respuestas más positivas a perros con ojos llorosos.

En consecuencia, las lágrimas en los perros ayudarían a forjar una conexión más fuerte con sus dueños. Y, sobre si lloran en situaciones negativas, el equipo aún está investigando ese caso.