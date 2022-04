Pensada para ti: 5 hacks para sacarle más provecho a tu tarjeta de crédito

México.- Hablar sobre el uso de las tarjetas de crédito es para muchos un tema escabroso por los mitos que existen a su alrededor, pero en realidad este podría ser un instrumento lleno de beneficios si sabes sacarle el máximo provecho.

Para quienes están pensando en tramitar una tarjeta de crédito, o bien ya son usuarios de alguna, es importante echarle un ojo a estos puntos que te llevarán de la mano para hacer un buen uso de este instrumento al conocerlo mejor y obtener uno que cubra tus necesidades, hábitos, objetivos o deseos, por lo que aquí te compartiremos algunos hacks para sacarle el mayor provecho.

1.- ¿Cómo no generar intereses? Spoiler: Pagando el total de tu saldo deudor

Muchos de los mitos alrededor de las tarjetas de crédito empiezan por el temor a ser vapuleado por los intereses que se podrían generar, sin embargo, esto sólo aplica en casos donde no puedas pagar el 100% de tu saldo deudor.

La tasa de interés es el porcentaje anual que el banco cobrará en caso de no realizar tus pagos del saldo total deudor, en México existen tarjetas de crédito con tasas de interés bajas como las de Citibanamex, sin embargo, este concepto no te será cobrado mientras realices tu pago para no generar intereses cada mes, por lo que es de suma importancia calcular los gastos que te es posible realizar para mantener un mejor control de tus finanzas. Si en algún momento requieres financiar tus gastos lo mejor es que elijas una tarjeta que tenga una tasa de interés baja. Pagar intereses no es malo, lo importante es que estés consciente de la tasa de interés que tiene tu tarjeta para que elijas la que más te convenga.

Ojo aquí: Muchos confunden el pago para no generar intereses con el pago mínimo mensual, el primero abonará la totalidad de tus gastos realizados entre tus cortes y el otro generará intereses sobre tu deuda.

Simplemente revisa en tu estado de cuenta.

Por ejemplo, mi tarjeta de crédito corta el día 18 de cada mes, es decir que las compras que realicé entre el 18 de enero y el 18 de febrero serán las que deberé pagar en mi siguiente fecha de cobro, que vendrá expresada en mi estado de cuenta como “fecha límite de pago”, que sería, como ejemplo, el día 12 de marzo, aunque cabe aclarar que tú podrás pagar desde antes.

2.- La anualidad

Este cobro es el costo que una tarjeta de crédito tiene, sin embargo, está compensada con todos los beneficios que disfrutas durante el año.

3.- Los benditos beneficios

La parte emocionante para quienes han contratado una tarjeta de crédito es la de sacarle el máximo provecho al gozar de distintos beneficios que ofrecen los bancos para sus clientes.

4.- La seguridad

La seguridad que te ofrece una buena tarjeta de crédito es vital para sentirte en calma, por ejemplo, las tarjetas Citibanamex permiten establecer un límite a tu crédito para evitar mal uso de él, además con el CVV Digital para realizar compras en línea sin temor a que te clonen. O si dejaste la tarjeta en el auto de tu ex, la apagas desde la App Móvil de Citibanamex para sentirte seguro donde estés.

Elige la tarjeta que más te convenga

Además de todo lo que ya dijimos, cada tarjeta está pensada para cada estilo de vida y probablemente estés pensando en contratar una, sin embargo, es importante que lo hagas de forma consciente estableciendo qué tarjeta de crédito te conviene.

