La mayoría de los pacientes que se volvieron psicóticos no tienen antecedentes de enfermedades mentales

El médico Hisam Goueli advirtió para The New York Times que algunos pacientes con coronavirus desarrollan psicosis grave y que, a pesar de que han sido muy pocos, la mayoría no tiene antecedentes de enfermedades mentales a las que se les pudiera haber atribuido el origen de la enfermedad.

Una de sus pacientes, una fisioterapeuta de 42 años y madre de cuatro niños, no paraba de ver cómo sus hijos, de entre 2 y 10 años, eran asesinados de maneras horribles y que ella misma había planeado los crímenes. "Era como si estuviera viviendo en una película", dijo el doctor.

Lo único destacado de su caso es que había contraído coronavirus con síntomas físicos leves y que después comenzó a escuchar una voz que le decía que se quitara la vida y matara a sus hijos. En un inicio, Goueli no estaba seguro de que esto estuviera relacionado con el Covid-19, pero después llegaron más casos a South Oaks, donde ahora tienen un programa de tratamiento psiquiátrico intrahospitalario para contagiados .

Y, pese a que son una pequeña cantidad de pacientes, lo alarmante es que se trata de personas que jamás habían experimentado problemas de salud mental y ahora sus síntomas síntomas psicóticos son graves. Por su parte, distintos profesionales de la salud han relatado en Twitter haber identificado a enfermos con experiencias similares.

Pero más allá de los informes individuales, un estudio británico sobre las complicaciones neurológicas o psiquiátricas de 153 pacientes hospitalizados por coronavirus, reveló que 10 personas padecían "nuevos síntomas de psicosis". Asimismo, otro informe identificó a 10 pacientes con experiencias similares en un hospital de España.