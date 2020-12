Investigadores denunciaron un sesgo racial en el uso oxímetros de pulso

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, sugiere que los oxímetros de pulso; esos instrumentos que se colocan en el dedo para medir el oxígeno en sangre, fallan más en personas con piel oscura.

La investigación, publicada en la revista científica The New England Journal of Medicine, así como en el New York Times, explica que se encontraron mediciones poco consistentes en pacientes con Covid-19 de Detroit, y que muchos de ellos eran negros.

¿Cómo falla el oxímetros de pulso en personas con piel oscura?

"Empezamos a ver algunas discrepancias con las gasometrías arteriales (otra forma más compleja de medir el oxígeno en sangre) y no teníamos explicación", dice Michael Sjoding, principal responsable del estudio. Así que analizaron los resultados de 10 mil 789 pruebas efectuadas a mil 333 pacientes blancos y a 276 pacientes negros hospitalizados este año

En el caso de los blancos, los oxímetros de pulso señalaron un 3.6 por ciento de las veces que el nivel de oxígeno en sangre era mayor del que mostraba la otra técnica de medición, mientras que ese porcentaje aumentaba hasta el 12 por ciento en el caso de los negros . Pero para Darshali Vyas, doctora del Hospital General de Massachusetts, esto puede dar luz verde a más investigaciones.

¿Cómo funciona el oxímetro de pulso?

Esto, porque "el potencial daño" hecho por una herramienta muy habitual que "puede normalizar la piel blanca como el valor por defecto " es muy grave. Ahora bien, los oxímetros de pulso continúan siendo un elemento habitual a la hora de decidir si, por ejemplo, un paciente con coronavirus debe ingresar en un hospital.

Se trata de un dispositivo que mide los niveles de oxigenación en la sangre, en comparación con la cantidad máxima de hemoglobina que debería contener. Usándolo podrías saber si los niveles están entre 95 y 100 por ciento o no. Ello, porque el personal de salud afirma que cuando los glóbulos rojos contienen el 95 por ciento de hemoglobina oxigenada y el 5 por ciento de hemoglobina no oxigenada, la persona no tendría problemas pulmonares.