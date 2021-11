Niño se despide de su diario porque son de niñas escribió el pequeño quien tenía miedo a ser molestado por sus compañeros de clase.

La imagen de la página del diario se está haciendo viral pues cabe mencionar fue una maestra quien desilusionó al pequeño.

A través de Twitter la despedida de un niño a su diario se está haciendo viral y es que el pequeño dejó de escribir por miedo a que se burlen de él.

Y es que aunque al niño le gustaba escribir lo dejó porque su maestra le dijo que los diarios eran solo para niñas.

En su diario el niño explico que a pesar de que le gustaba tenía que dejarlo para siempre; sin embargo, extrañaría su pasatiempo.

“Querido Diario: Adiós para siempre. La maestra me dijo que los diarios son de niñas y no quiero que me molesten. Te voy a extrañar mucho, hasta nunca”