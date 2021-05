‘Charlie bit my finger’, el video más viral en YouTube, será subastado como NFT; esto, luego de algunas inconformidades del creador con la plataforma.

El video titulado ‘Charlie bit my finger’, llegó a YouTube el 22 de mayo del 2007 . Solo dos años después, ya era la grabación más vista en la historia .

Actualmente, cuenta con más de 880 millones de reproducciones .

El próximo 22 de mayo, se cumplirán 14 años del estreno del video ‘Charlie bit my finger’, la grabación que hizo historia en YouTube por ser la más viral.

‘Charlie bit my finger’, es un video casero protagonizado por dos bebés , Harry y Charlie, que tienen un breve pero divertido momento entre hermanos.

Aunque las razones de su mundial popularidad son misteriosas, lo cierto es que el video no ha sido superado por algún otro.

De acuerdo con el creador del video -y padre de los bebés- existen algunas inconformidades con la plataforma de YouTube que no han podido ser resueltas.

“YouTube ha configurado el video como ‘creado para niños’. He apelado más de tres veces y cada vez recibo un rechazo anónimo de la comunidad. He intentado que los niveles de interacción vuelvan a ser los mismos, pero nadie de YouTube me habla.”

Canal 'HDCYT'