El médico Chistopher Kerr recopiló en un libro cómo fueron los últimos momentos de muchos de sus pacientes

El médico Christopher Kerr sugiere que antes de morir, vemos a las personas que más queremos. Así lo explica en su nuevo libro, "Death is But a Dream: Finding Hope and Meaning at Life's End", que escribió junto a la profesora de inglés Carine Mardorossian.

"La muerte no es más que un sueño: encontrar esperanza y significado al final de la vida", es una recopilación de los últimos momentos de muchos de sus pacientes terminales, quienes antes de morir reportaron ver a las personas que más han querido, así como a animales u objetos físicos que les fueron importantes .

¿Por qué vemos a las personas que más queremos antes de morir?

Christopher Kerr, médico de la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos, opina que vemos a las personas que queremos antes de morir porque nos estamos adaptando a la muerte. Y, contrario a lo que creemos, aunque el cuerpo se esté deteriorando, la conciencia evoluciona .

"Cuando miramos la muerte, nuestros estudios muestran que los moribundos están creciendo, adaptándose y adquiriendo conocimiento hasta sus últimos días. Esa es la paradoja de la muerte: el paciente puede estar muy vivo e iluminado, emocional y espiritualmente" Christopher Keer, médico.

Esto ayudaría a los pacientes terminales a reunirse con un sentido más auténtico de sí mismos, con las personas que han amado y perdido, aquellas que les traen perdón y paz. Como dice el médico, "esto muestra otra perspectiva de la muerte, que ha sido vista como una falla orgánica y un problema a resolver, para mirarla desde un enfoque más humanista que ve a la persona en su totalidad y, al hacerlo, también honra lo subjetivo, lo interno o las dimensiones experienciales de morir ".

Paciente vio a quienes quería antes de morir

El caso de un paciente con SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) se relata en el libro del médico Christopher Keer: a los 40 años y con un pronóstico fatal, soñaba con su madre, de quien incluso se pudo despedir aunque ella ya no vivía.

"Los datos obtenidos nos sugieren que la gran mayoría de los pacientes experimentan este tipo de adaptación final a la muerte. Pero cada paciente es diferente. Esta última visión no solo es más completa, sino que también considera a la persona en su totalidad en el contexto de su vida", explica el médico.