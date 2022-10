¿Es cierto que Mark Zuckerberg se equivocó de cuenta? Un comentario de la cuenta oficial de Facebook en una publicación de la NFL ha llamado la atención.

Hace 5 horas la NFL realizó una publicación acerca de que Brecce Hall, jugador de los Jets, se desgarró un ligamento. De inmediato famosos y diversos personas comenzaron a enviar sus buenos deseos.

Sin embargo, entre los más de 3 mil 766 comentarios destacó uno de la cuenta oficial de Facebook que dijo “Tendrá el mejor regreso (He’ll have the best comeback)”.

De inmediato las personas comenzaron a criticar el comentario y hasta han mencionado que Mark Zuckerberg fue quien lo realizó.

Publicación de NFL (Captura de pantalla)

¿El comentario de la cuenta oficial de Facebook es parte de una campaña?

La cuenta oficial de Facebok se ha mantenido activa en Instagram desde Febrero de 2011 y ha cambiado más de 3 veces de nombre de usuarios.

Es así que el Community Manager ha estado activo en los últimos días subiendo y comentando diversos contenidos para atraer a más comunidad a su cuenta oficial de Facebook.

De hecho, la cuenta se describe así: “Creemos que las personas pueden hacer más juntas que solas y que cada uno de nosotros juega un papel importante para ayudar a crear esta comunidad segura y respetuosa”.

De hecho, como tal el comentario habría sido puesto a proposito, pues hasta esta hora el comentario continua en la publicación de la NFL.

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan (@zuck / Facebook )

¿Qué dijo el público acerca del comentario de la NFL?

Al parecer los usuarios de instagram han malinterpretado el comentario de la cuenta oficial de Facebook en la publicación de la NFL.

Algunos incluso han dicho diversas groserías y le habrían callado la boca al mismísimo Mark Zuckerberg.

“@facebook vete”, “@facebook cállate Mark”, “¿Quién invito a este chico?”, “@facebook Ve a censurar a alguien más”, “@facebook Zuckerberg es un lagarto humano”, “@facebook Zuck está comprando la NFL confirmado”, se lee en los comentarios.

Hasta el momento la cuenta de Facebook no ha salido a realizar alguna declaración y todo parecer ser parte de una campaña de parte del Community Mannager, quien es el encargado de construir y administrar la comunidad online de la cuenta.