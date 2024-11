Este 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de Muertos, por lo que te damos 5 ideas fáciles para un maquillaje de catrina blanca para disfraz de adulto.

Y es que el maquillaje de catrina blanca es uno de los disfraces más recurrentes para los adultos en el Día de Muertos.

Por lo que si quieres recrearla pero sin complicarte mucho, estas 5 ideas fáciles de maquillaje de catrina blanca podrían serte de utilidad para este Día de Muertos.

5 ideas de maquillaje de catrina blanca fáciles para disfraz de adulto

Como ya se reveló, este 1 y 2 de noviembre se están celebrando el Día de Muertos, por lo que ya se ha hecho costumbre hacer un maquillaje de catrina blanca, especialmente en adultos.

Por lo que te compartimos estas 5 ideas fáciles para un maquillaje de catrina blanca para disfraces de adultos:

Maquillaje de catrina blanca con delineador blanco Maquillaje de catrina blanca con sombras Maquillaje de catrina blanca con delineador y sombras Maquillaje de catrina blanca con piedras y delineador Maquillaje minimalista de catrina blanca

Maquillaje de catrina blanca fácil (Gerardo Martin Fernandez Vallejo / Unsplash)

Maquillaje de catrina blanca con delineador blanco

Si no quieres pintarte toda la cara de blanco o no has conseguido una buena base que no se transparente, lo que puedes hacer es utilizar un delineador blanco para pintar todas las figuras de la catrina blanca.

Es decir la forma de los ojos y los adornos dentro de la cara; posteriormente podrás decorarlos con piedras especiales para maquillaje.

Maquillaje de catrina blanca con sombras

Otra forma de realizar maquillaje de catrina blanca es con sombras, haciéndote una base con maquillaje normal y posteriormente recurrir a las sombras para el efecto de los ojos y marcar los pómulos.

Para finalizar también puedes colocar algo de pedrería en tu rostro para realzar el maquillaje de catrina blanca.

Maquillaje de catrina blanca con delineador y sombras

Este tercer maquillaje ya combina el delineador y las sombras, en donde primero se coloca un poco de la base blanca y las sombras cafés, naranjas y claros.

Posteriormente, con el delineador se marcará la mirada en el ojo y también en la ceja, realzando la mirada con pestañas postizas.

La forma de la nariz también se realiza con delineador y finalmente se adornarán los labios y marcando las facciones con sombras claras y en tonos oscuros.

Finalmente se podrán colocar piedritas para resaltar el maquillaje de catrina blanca que ayudará a ahorrar tiempo.

Maquillaje de catrina blanca con piedras y delineador

Si lo que quieres es salir de apuros de manera rápida y fácil, en este maquillaje de catrina blanca en vez de usar delineador y sombras para los ojos y boca, se usarán piedras de color blanco.

Y solamente realizarás las facciones como de la nariz y ojos con delineador líquido en tono blanco.

Maquillaje minimalista de catrina blanca

Este último maquillaje de catrina blanca es algo simple y minimalista, pero no por eso menos bonito.

Y es que lo primero que debes hacer es maquillarte como todos los días, y ahora con pintura o base de maquillaje blanco, irás colocando puntos alrededor de los ojos para hacer las cuencas de la catrina.

Después colocarás delineador negro o sombra negra para resaltar esos puntos y hacer algunas figuras en la barbilla y en la frente.