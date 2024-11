Te compartimos la oración a San Andrés Apóstol para solucionar problemas económicos que podrás rezar hoy 30 de noviembre.

San Andrés Apóstol es venerado en la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa, las Iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia anglicana, celebrando su santo el 30 de noviembre.

San Andrés Apóstol trajo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Siendo uno de los eventos más destacados en la iglesia.

San Andrés Apóstol (pinterest)

Oración a San Andrés apóstol para solucionar problemas económicos que se reza el 30 de noviembre

Oh Glorioso apóstol san Andrés, que recibiste la llamada y seguiste al Cordero de Dios dejando de ser pescador de peces para ser por siempre pescador de hombres y tuviste el privilegio de ser el primer discípulo de Jesús.

Tú que aprendiste de Él lo que es el amor hacia los demás escuchaste su palabra y presenciaste sus obras y milagros y después de recibir al Espíritu Santo, en forma de lengua de fuego, junto a María Santísima y los demás Apóstoles te dedicaste a predicar valientemente el Evangelio y obraste numerosos prodigios y milagros, tú que tuviste la suerte de vivir con Él en familia, te pido lleves mis peticiones al Divino Maestro para que envíe bendiciones a mi hogar que ahora pasa por serios problemas y necesidades.

San Andrés lleno de fidelidad hasta la muerte, que fuiste atado a una cruz donde padeciste por tres días y desde ella seguías hablando a la gente del Buen Jesús, te ruego me otorgues tu protección y por la Santa Cruz de Nuestro Señor te pido me ayudes en mis problemas, en mis tristezas, intercede ante el trono de su Divina Majestad y ruega para que mis deseos se cumplan y pueda obtener la ayuda especial que necesito en: (decir el problema y lo que se quiere conseguir).

No tardes en llevar mis peticiones y ruegos pide a Jesús, verdadero Dios y todo caridad, que aplique su mano bienhechora sobre mi familia y remedie todos los males que nos aquejan, que nos llene de amor, salud, paz y abundancia.

También te pido me enseñes a seguir a Jesucristo, y que tu ejemplo me sirva para hacer buenas obras y no apartarme del los caminos que conducen al Cielo. Por Jesucristo, nuestro hermano y Señor.

Amén.

¿Por qué se festeja a San Andrés Apóstol el 30 de noviembre?

San Andrés Apóstol es el Santo Patrón de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Hermano de Simón Pedro, se distingue entre los santos por haber sido el primero que recibió la llamada de Jesús.

A San Andrés, se le distingue por ser el protector de los pescadores.

Así como también, es protagonista de uno de los mayores eventos de la iglesia, pues fue el que llevó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces ante Jesús.