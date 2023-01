En julio de 1974, la policía mexicana arrestó a un grupo de traficantes de piezas prehispánicas. Uno de ellos, Brígido Lara, lograría demostrar su inocencia.

Mientras que el resto fue procesado por el delito de contrabando de patrimonio nacional, Brígido Lara solicitó que le llevaran arcilla para demostrar que las piezas que supuestamente había robado, eran suyas.

El artista hizo una serie de cerámicas inspiradas en piezas totonacas que después fueron llevadas a los mismos especialistas de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que aseguraban, habían sido saqueadas.

Los expertos afirmaban que Brígido Lara había robado las piezas de la región de Cempoala, Veracruz.

Sin embargo, durante una prueba a ciegas concluyeron que las piezas hechas por el acusado eran auténticas, por lo que las autoridades determinaron que este no era un ladrón, sino un imitador de arte prehispánico .

Brígido Lara salió de prisión en 1975, tras el fallo de los especialistas del INAH.

El caso despertó curiosidad sobre si otras piezas prehispánicas eran en realidad réplicas y, tras una investigación se reveló que su trabajo estaba distribuido por los museos y colecciones privadas más importantes del mundo.

“Ya no puedo seguir haciendo reproducciones que puedan pasar por falsificaciones; no me conviene por mi experiencia en el penal y porque mi obra ya se vende muy bien sin necesidad de que nadie se sienta engañado”

Brígido Lara, artista.