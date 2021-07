Jason Momoa habla sobre su interpretación de Aquaman

Como ya deben de saber, o si no, están a punto de saberlo, Jason Momoa estará interpretando a Aquaman en todas las películas que Warner Bros. prepara de superhéroes, y como ya estaba harto de que todos le preguntaran sobre su interpretación, el muchacho se fue largo y tendido.

Esto dijo:

"Creo que será muy muy divertido interpretar a un superhéroe, siempre he hablado de ellos, me gusta hablar de eso. Me encanta Aquaman, pero... Será genial. No sé cómo lo vayan a hacer, pero sí... creo que será genial. No me veo a mi mismo como un superhéroe."

"Estará escrito de manera un poco diferente, no tendré el disfraz característico. Voy a ser un antihéroe, no alguien que sonríe todo el tiempo y desfila después de salvar al mundo."

Nosotros pensamos que deberían de intercambiar el superpoder de Aquaman de comunicarse con los peces por el de ahogar personas, sencillamente no vemos funcionando al personaje, esperemos que Momoa lo logre.