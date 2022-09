No solo fue Michael Jackson, ahora la misma Inteligencia Artificial recreó también a Heat Leadger mostrando cómo luciría el actor australiano si siguiera vivo y pues el resultado no fue tan bueno.

A través de su cuenta de Instagram, el artista digital, de origen turco, Alper Yesiltas publicó una imagen dejando ver el aspecto del actor de “Batman: El caballero de la noche” si no hubiera muerto.

La fotografía muestra el aspecto de Heath Ledger como si tuviera 43 años de edad en este 2022.

En el rostro creado con Inteligencia Artificial, el interprete de “Secreto en la montaña”, se observa con pelo cano, unas cuantas arrugas y un poco subido de peso.

Foto de Heat Ledger recreado por una Inteligencia Artificial (@alperyesiltas / Instagram)

Dejando en claro cómo se vería Heat Ledger si su vida no hubiera acabado con tan súbitamente como sorprendió a todos en Hollywood.

Recordemos que el 22 de enero de 2008, Heat Ledger murió por una sobredosis de opioides en Nueva York .

Su carrera estaba en el pico más alto con su interpretación que hizo del Joker de Christopher Nolan. Sin embargo, se fue dejando una gran perdida para la actuación.

Cabe destacar que la pieza que Yesiltas hizo de Heath Ledger forma parte de su proyecto “Como si nada hubiera ocurrido” (As if nothing happened...).

Una serie artística con Inteligencia Artificial, la cual explora el paso del tiempo en luminarias del cine y famosos que ya no se encuentran entre nosotros, por razones trágicas.

Heath Ledger.

Además de Michael Jackson y Heath Leadger, la Inteligencia Artificial y Alper Yesiltas han recreado a:

Freddie Mercury

Janis Joplin

Kurt Cobain

Jimi Hendrix

John Lennon

Bruce Lee

2pac

Paul Walker

Diana de Gales

Muchos internautas han criticado que la Inteligencia Artificial haya recreado a Heath Ledger, ya que consideran su trabajo no es tan acertado.

El problema que encuentran los internautas es que Heath Ledger no luzca de 43 años en la foto realizada por Alper Yesiltas, sino que parece tener 62 .

El pelo cano, las cuantas arrugas y un verse poco subido de peso, aseguran los usuarios dan un aspecto más viejo de Heat Ledger del que debería ser.

“Ledger en sus 60′s”, “Parece de 62“, “Demasiado viejo” o “este hombre está pasando los 65″, son algunos de los comentarios negativos que pueden leerse en la caja de comentarios de la publicación de Instagram.