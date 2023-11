En la veterinaria una de las preguntas que muchos se hacen es ¿hay gatos con síndrome de Down? Aquí te contamos lo que se sabe sobre el trastorno en los michis.

Sin duda los gatos son uno de los animales de compañía más comunes y populares para los humanos, mismos que hasta son creadores de contenido gracias a sus amos o papás humanos.

Dentro de la multitud de videos de gatos, hay algunos con una extraña apariencia y que han llamado la atención, pero ¿pueden tener síndrome de Down? Esto es lo que se sabe.

Raza de gato scottish fold (Unsplash)

¿Gatos son síndrome de Down? Esto es lo que se sabe

La respuesta rápida a ¿hay gatos con síndrome de Down? Es no, pues no pueden padecer, ni desarrollar este trastorno los michis por una simple razón.

Debido a que el síndrome de Down es una falla en la copia del material genético del feto en desarrollo que da lugar a un cromosoma 21 adicional o parcial.

Sin embargo, en los gatos no puede haber síndrome de Down ya que a diferencia de los humanos que tenemos 23 cromosomas, los michis tienen solo 19.

Pese a esto, no significa, que los gatos no puedan tener otros síndromes que se asemejen a este trastorno del síndrome de Down, pero ¿qué es lo que tienen los michis de rara apariencia?

¿Hay gatos con síndrome de Down? Esto es lo que se sabe sobre el trastorno en los michis (Pinterest)

¿Por qué se cree que hay gatos con síndrome de Down? Este es el motivo

Como ya hemos aclarado el síndrome de Down es un trastorno que se da en humanos y no en gatos, pero entonces ¿Por qué hay gatos con una apariencia distinta?

Pese a no ser síndrome de Down, los michis pueden tener mutaciones genéticas, lo que hace que tengan similitudes físicas a una persona son el trastorno mencionado, tales como:

Bajo tono muscular

Comportamiento distante

Rasgos físicos inusuales

Nariz aplastada o plana

Rasgos tristes

Ojos muy separados en la cara

Ojos desviados

Torpes

Dificultad para excretar

Disfunción motora

Problemas cardíacos, de audición y visión

Dichas características en los gatos son indicativos de alguna otra enfermedad que puede ser generalmente de origen genético.

Para saber concretamente qué es lo que padecen los gatos se recomienda llevar a tu michi al veterinarios, que será el que te de respuesta de lo que le pasa.