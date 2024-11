La marca refresquera regresa una vez más con una promoción de fin de año con el frigobar Coca Cola 2024 edición especial.

A diferencia del mini refri de 2023, el frigobar Coca Cola 2024 edición especial tiene la puerta transparente y un diseño similar a los que vemos en tiendas.

La única diferencia es que este no será tan grande, siendo de un tamaño reducido, para que se pueda instalar sin ningún problema en tu casa.

Si quieres más detalles de cómo llevarte este frigobar Coca Cola 2024 edición especial, aquí te daremos toda la información al respecto.

Coca-Cola (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

¿Cómo conseguir el frigobar Coca Cola 2024 edición especial?

Conseguir el frigobar Coca Cola 2024 edición especial requiere seguir ciertos pasos específicos, además de constancia y un poco de suerte.

Estos son los pasos que debes de seguir para tener tu frigobar Coca Cola 2024 edición especial:

Ve a la plataforma Coca Cola En Tu Hogar.

Ahí realiza compras superiores a los 499 pesos con el cupón “FRIGOBAR24″.

Debes de realizar por lo menos 5 compras mayores a los 499 pesos para optar por el frigobar.

Las compras se contabilizarán hasta el 30 de noviembre de 2024, los pedidos realizados después de esa fecha ya no contarán.

Estas compras puede realizarse en el sitio web o en la aplicación ETH.

Quien resulte ganador, la propia empresa enviará el electrodoméstico directo a su casa sin costo alguno.

Toma en cuenta que solo pueden participar consumidores regulares, no cuentan establecimientos comerciales u otra clase de empresas.

Asimismo el frigobar no se enviará a tiendas o negocios, solo a domicilios particulares.

Frigobar Coca Cola 2024 edición especial (Coca Cola)

Solo habrá un frigobar Coca Cola 2024 edición especial

Si vas a participar por el frigobar Coca Cola 2024 edición especial, toma en cuenta que a diferencia de otras promociones, en esta ocasión solo se dará un premio.

Es decir, solo se entregará un frigobar Coca Cola 2024 edición especial en esta promoción.

El sorteo se realizará entre todas las personas que realicen al menos 5 compras mayores a 499 pesos en la plataforma Coca Cola en Tu Casa con el cupón “FRIGOBAR24″.

Si no cumples con estos requisitos no podrás participar y acumular varias compras no asegura que tengas más posibilidades de llevarte el premio.

Coca Cola (Jordan Whitfield / Unsplash)

Con información de Coca Cola.