Una foto de un sarcófago egipcio ha sorprendido a todo el mundo, no sólo por su antigüedad de hace más de 3 mil años, sino por el hecho de tener un dibujo de Marge Simpson.

No, no estamos bromeando, la foto del sarcófago egipcio es real y también tiene un dibujo muy parecido a Marge Simpson; todo fue documentado por The Egyptian Gazette.

Se trata de un descubrimiento en Minya, en el Medio Egipto, como parte de una misión arqueológica del Secretario General del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Waziry.

La cual encontró un cementerio de altos funcionarios y sacerdotes del Reino Nuevo, el cual data del periodo entre 1550 a. C. al 1069 a. C.

Marge Simpson (Matt Groening/FOX)

¿A quién pertenece el sarcófago egipcio con dibujo de Marge Simpson de la foto?

Si bien el sarcófago egipcio con el dibujo de Marge Simpson se puede prestar para muchas bromas, obviamente la foto no tiene nada que ver con la serie animada.

Esta foto del sarcófago egipcio con Marge Simpson es una mera coincidencia de hace más de 3 mil años; aunque sí es cierto que perteneció a una mujer.

La pieza arqueológica pertenece a Tadi Ist, cantante de Djehouti, dios egipcio de la Luna y la escritura; además de ser hija del Sumo Sacerdote de Djehouti en Ashmunein.

Debido a su importancia y la de su padre, es que se le dio una sepultura en un sarcófago, la cual estaba reservada sólo a los representantes políticos y religiosos de Egipto.

Sarcófago con dibujo de Marge Simpson (The Egyptian Gazette)

¿Por qué el sarcófago egipcio de la foto tiene un dibujo de Marge Simpson?

No es que los antiguos egipcios predijeran la aparición de Marge Simpson y su familia en el Siglo XX; a pesar de lo que pueda indicar la foto del sarcófago egipcio.

El dibujo de Marge Simpson en el sarcófago egipcio, en realidad es una representación del culto a la cantante.

El vestido verde son sus prendas ceremoniales, el pelo azul es un sombrero tradicional; mientras que la piel amarilla se le atribuye al desgaste de la pintura.

Además en la foto se pueden ver a 12 personas (curiosamente con el mismo aspecto), las cuales representan las 12 horas de la mitad del día, algo nunca antes visto, según los arqueólogos.

Sarcófago con dibujo de Marge Simpson (The Egyptian Gazette)

Con información de The Egyptian Gazette.