Peppa Pig está de manteles largos, pues este 31 de mayo de 2024 es su cumpleaños; tanto de la curiosa cerdita como de la serie que protagoniza.

Al respecto, ciertos fans de Peppa Pig han preguntado cuál sería su signo zodiacal y si este representa a la alegre niña de la serie infantil.

Nosotros nos dimos a la tarea de investigar el signo zodiacal Peppa Pig en este día que es su cumpleaños, para ver si hay relación con su personalidad.

No sólo eso, además de darte su signo, hablaremos de algo curioso con respecto al cumpleaños de Peppa Pig y su edad.

Peppa Pig (especial)

¿Cuál es el signo zodiacal de Peppa Pig?

Al haber nacido el 31 de mayo, Peppa Pig es del signo zodiacal de Géminis.

Las personas con el signo zodiacal de Géminis, como es el caso de Peppa Pig, se caracterizan por ser divertidas, comunicativas y alegres, aunque también cambiantes y misteriosas.

Sin lugar a dudas, estás características corresponden muy bien a lo que hemos visto de Peppa Pig en su serie animada.

La cerdita es conocida por ser muy alegre y siempre divertirse; ya sea con su hermano, amigos u otros familiares.

Además de que le encanta hablar y preguntar por todo.

Aunque también llega a ser un tanto voluble, lo hemos visto en capítulos como aquél donde no sabe silbar, en el que le cuelga el teléfono a su amiga Suzy Sheep.

Pero en general, Peppa Pig es una buena persona que gusta de estar rodeada de gente y alegrar el día al resto de personas.

Géminis (Eduardo Díaz)

¿Cuántos años tiene Peppa Pig?

Otra cosa que ha despertado el interés de la gente, además del signo zodiacal de Peppa Pig, es la edad que tendría la cerdita.

Este es un caso curioso, pues no hay un consenso como tal, a diferencia de su signo zodiacal; ya que no se sabe si contar desde el estreno de la serie de Peppa Pig o no.

Te explicamos, Peppa Pig (la serie) está cumpliendo este 31 de mayo, 20 años, en teoría la cerdita debería de tener la misma edad.

Pero recordemos que cuando se estrenó el primer capítulo, ella ya tenía 5 años, así que en la actualidad Peppa Pig (la cerdita) tendría 25 años.

Esto va más o menos acorde a lo que se explica en algunos capítulos de la serie, donde mencionan que George, su hermano, nació en 2002 y ella es dos años mayor que él.

En teoría, Peppa Pig nació en el año 2000; aunque claro, al ser una caricatura, nada de esto aplicaría, pues se mantienen con sus eternos 5 años.

El cumpleaños de Peppa Pig (Especial)

Con información de Discovery y Peppa Pig