El muñeco E.T original de la película fue subastado el fin de semana por 51.4 millones de pesos, como parte de una puja organizada por la casa de subastas Julien’s Auctions.

La subasta, denominada “Julien’s Auctions and Turner Classic Movies Present: Icons and Idols: Hollywood”, incluyó otros mil 300 accesorios de cine entre los que una pieza icónica de Marvel y otros artículos valiosos de la película E.T.

¿Por qué alcanzó una cifra tan alta el muñeco E.T original de la película en la subasta? Porque contaba con caracteristicas especiales que lo hacen más que un “muñeco”, convirtiéndolo en clave para el éxito de la cinta de Steven Spielberg.

Muñeco E.T original (Agencia México)

¿Por qué el E.T original de la película era uno de los objetos más codiciados de la subasta?

El E.T original de la película que fue subastadado es un modelo animatrónico utilizado en la película, específicamente, el “esqueleto” de metal dentro de la marioneta que hizo el movimiento real del personaje que soñaba con volver a su casa.

La figura animatrónica de E.T. es articulada, tiene ojos pequeños y brillantes, cuello largo y el dedo resplandeciente que brilla en la película antes de decir su icónica frase “E.T., teléfono, casa”.

“Esta reliquia cinematográfica única (construida en 1981), anterior a la tecnología y los efectos CGI modernos, presenta 85 puntos de movimiento y se considera una obra maestra de la ingeniería” Descripción del E.T. original de la película

Creado por el maestro de efectos especiales italiano Carlo Rambaldi, el E.T original de la película fue operado por 12 animadores profesionales, con movimientos que incluyen:

Expresiones faciales, nariz, ojos, boca

Movimiento de párpados

Movimiento de cuello, hombros, brazos, manos, dedos, rotaciones de pecho y abdomen

Todos los movimientos del E.T original de la película se lograron a través de una combinación de cables conectados a aparatos electrónicos y elementos mecánicos.

¿Qué otros objetos emblemáticos de E.T. y de Hollywood se subastaron?

En un comunicado, Julien’s Auctions informó que el E.T original de la película fue subastado en 2.6 millones de dólares, equivalentes a 51.4 millones de pesos.

En la subasta también estuvieron disponibles la maqueta y los planos originales que Spielberg utilizó para aprobar el diseño de E.T., que se vendieron por más de 2.4 millones de pesos.

En tanto, una de las motos que formaron parte de la escena final dela película E.T. se substó en 115 mil dólares, es decir, más de 2.2 millones de pesos.

Además de los objetos originales de la película E.T, se subastaron más de mil accesorios de otros clásicos del cine de Hollywood, entre ellos: