Encuentran loros momificados que podrían ser indicios de comercio antiguo

Las plumas de los loros eran altamente apreciadas en las civilizaciones precolombinas



Varios loros momificados fueron encontrados por un grupo de científicos y arqueólogos, quienes aseguran datan de hace mil 100 y mil 450 años y podrían significar los principios de un comercio antiguo.

Los loros momificados fueron encontrados en el desierto de Atacama, en Chile y aunque, al principio el hallazgo desconcertó a los científicos, se han estado realizando pruebas que podrían confirmar que se utilizaban como una forma primitiva de comercio.

El estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences asegura que una antigua civilización ubicada en la asentada del desierto de Atacama momificó loros que fueron transportados desde el trópico amazónico, a más de 500 kilómetros de distancia.

Los arqueólogos que identificaron un grupo de plumas de loros y guacamayas en lugares de entierro, conservados en cajas, fueron quienes también descubrieron a los loros momificados en las distintas zonas arqueológicas.

“Las plumas son valoradas en América y están presentes en entierros de altos estatus” José M. Capriles, arqueólogo

Las pruebas en los loros momificados aportan pruebas de su uso comercial

Las plumas que comprenden casi tres años de colecciones de varios museos del norte de Chile, fueron analizadas junto a 27 restos de loros momificados que han aportado pruebas de captura, transporte y tenencia de las aves como mascota que formaban un sistema comercial.

Las plumas de los loros, guacamayos, amazonas y loros neotropicales eran muy apreciadas para las civilizaciones precolombinas y se relacionaban con poder, riqueza y santidad, por lo que no era raro que se importaran estos productos exóticos de los bosques tropicales mediante sistemas de intercambio.

Otro de los factores poco comunes es la forma en cómo se trató los cuerpos de los loros, ya que muchos fueron encontrados en el desierto de Chile momificados mientras que, otros tenían sus alas extendidas, algo que los arqueólogos e investigadores aún no resuelven.

Con información de RT.