De acuerdo con un estudio publicado por la revista científica One Earth científicos daneses y alemanes encontraron un patrón de descompensación en el sueño de los humanos, ya que se señala que se duermen menos horas por el cambio climático.

Según los análisis de datos de este estudio realizado por 3 años se calcula que para finales de siglo los humanos podríamos dormir más de 50 horas menos al año por el aumento de la temperatura causado por el cambio climático.

Además en este estudio se apunta cuáles son las personas que más sufriran de dormir menos y son las siguientes:

Personas que vivan en países de tercer mundo

Mujeres

Adultos mayores de 65 años

La temperatura óptima para dormir es de 17 º a 18º grados: estudio

Con base a la publicación del estudio de la revista One Earth afirma que la temperatura óptima para dormir es de 17 º a 18º grados, ya que el exceso de calor ambiental compromete la termorregulación de la temperatura central del cuerpo.

También menciona que por medio de la periférica, que usa el cuerpo, la circulación sanguínea hacia las extremidades se utiliza como mecanismo de regulación de la temperatura con una tendencia más refrescante.

Este estudio tuvo como muestra a casi 50 mil personas voluntarias de 68 países, de estas personas cada una utilizó una pulsera de modelo japonés que tenía un acelerómetro con el que era posible medir si la persona se quedaba quieta por muchas horas.

O para funciones de este estudio, dormida, y con esta misma pulsera se podía inferir cuando el sujeto de estudio se dormía y cuando se levantaba.

Estos datos los cruzaron con otros que analizaban propiamente las condiciones climáticas de los lugares de origen de las personas voluntarias.

Dormir (Pixabay)

El calor retrasa y adelanta el sueño de las personas: estudio

Entre los resultados arrojados por este estudio es que el calor retrasa y adelanta el sueño de las personas, según el investigador de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y principal autor del estudio Kelton Minor.

En los otros hallazgos de este estudio encontraron las siguientes afirmaciones:

En las noches más cálidas respecto a la media, su duración se reduce en algo más de 14 minutos de promedio.Esto si se compara con la media nocturna a en el ámbito mundial (noches dentro del rango de temperatura entre 5º y 10º)

La noches que registran una temperatura encima de los 25º aumentan la probabilidad de que las personas duerman poco en 3.5 puntos porcentuales

Se estima que para 2099 cada persona puede perder un promedio de 50 horas de sueño por año debido a las altas temperaturas nocturnas y en caso de que el calentamiento global empeore la cifra podría acercarse a las 60 horas

Adicionalmente, el investigador Juan Antonio Madrid del laboratorio de cronobiología de la Universidad de Murcia de España, al analizar este estudio menciona en congruencia con los hallazgos que si el cuerpo humano no puede enfriarse y cuanta más temperatura tenga el cerebro, peor será el sueño.

Aunque un factor que señala Juan Antonio Madrid como un sesgo del estudio de la revista One Earth, es que estar quieto no significa estar dormido, por lo que no siempre se puede determinar que las personas estaban durmiendo.

Finalmente, se menciona que en el caso de que este fenómeno de no dormir bien por el calor se presente en países de tercer mundo, es que a comparación del primer mundo se apunta que es probable que el aire acondicionado tenga su impacto.

Dormir poco no es la clave del éxito (Kevin Grieve / Unsplash)

Pero los científicos del estudio de la revista One Earth no tenían una manera de confirmarlo.