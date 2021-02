Una mujer de 86 años presentó gangrena en tres dedos de la mano como secuela vascular tras contagiarse de Covid-19

Una mujer de 86 años dio positivo a Covid-19 en el pasado mes de marzo. Un mes después, la mujer volvió al hospital con una rara secuela provocada por coronavirus, tenía gangrena tipo seca en tres dedos de la mano derecha.

De acuerdo con la European Journal of Vascular and Endovasculary Surgery , la gangrena de la mujer fue provocada por problemas vasculares tras contagiarse de Covid-19, por lo que han nombrado a esta secuela como "dedos covid".

Aunque se considera que la gangrena como secuela de coronavirus es poco común en pacientes recuperados, esta mujer de 86 años no es la primera persona en presentar "dedos covid".

Coronavirus provoca daños vasculares

Según los reportes de la revista médica, la mujer de 86 años “no tenía otras manifestaciones clínicas de Covid-19”, por lo que, luego de presentar la gangrena, fue sometida a distintos análisis médicos para estudiar su sistema circulatorio .

Los resultados demostraron que, tras contagiarse de coronavirus, se formaron coágulos que impidieron que la sangre llegara a los dedos. Además, también se reportó que la mujer había tenido varios episodios de presión baja desde su recuperación de la enfermedad.

Ante estas irregularidades circulatorias, fue inevitable que los médicos le amputaran los tres dedos de la mano que tenían gangrena.

Dedos covid provocados por daños vasculares

Aunque se han enlistado al menos 55 secuelas de coronavirus, lo cierto es que el virus continúa siendo desconocido para la ciencia.

Por esta razón, los "dedos covid" han sido tema de estudio para la European Journal of Vascular and Endovasculary Surgery; pues, aunque desde el 2020 se ha determinado que los daños vasculares son una frecuente secuela de coronavirus, la gangrena en dedos no se ha estudiado lo suficiente.