¿De qué murió Hailey Merkt? Luego de que se confirmó la partida de la modelo y participante de The Bachelor, se multiplica la duda sobre lo que le pasó a la mujer de 31 años de edad.

La muerte de Hailey Merkt ocurrió el pasado viernes 26 de julio y aunque combatía una severa enfermedad , tuvo un tratamiento que la había dotado de esperanzas.

“Falleció después de una valiente lucha por su vida” aseguraron familiares de Hailey Merkt, quien será recordada por ser modelo, participante en The Bachelor y sus eternos 31 años de edad.

Según el comunicado de sus familiares y allegados, la modelo y participante del reality The Bachelor, Hailey Merkt, murió a los 31 años de edad por una leucemia mieloide aguda.

Y tal enfermedad, también conocida como un tipo de cáncer , inicia en la médula ósea y se propaga por la sangre o a más partes del cuerpo como ganglios linfáticos, hígado o sistema nervioso.

De acuerdo con el reporte oficial, tras años de tener dicho padecimiento, Hailey Merkt experimentó una mejoría con el pronóstico de que ésta duraría al menos 9 meses.

Sin embargo, el tratamiento que consistió en un transplante de médula ósea para la modelo, no logró vencer las complicaciones, ya que su leucemia se reactivó considerablemente rápido.

Así pues, el viernes 26 de julio se declaró que Hailey Merkt, una recordada participante de The Bachelor, murió a los 31 años de edad, rodeada de sus allegados.

Murió Hailey Merkt, modelo y participante de The Bacherlor, a los 31 años (FB: Hailey Merkt / ESPECIAL)

Hailey Merkt, quien murió por leucemia a los 31 años de edad, era una modelo y actriz que participó en The Bachelor, un reality sobre relaciones amorosas y parejas, producido por la cadena ABC.

A través de redes sociales, Hailey Merkt compartía con sus seguidores parte de sus procedimientos y tratamientos médicos, tales como el transplante de la médula ósea.

Por tal motivo, algunos de los fanáticos de la modelo y participante de The Bachelor, tenían conocimiento de que esta última alternativa no funcionó como los médicos y ella misma esperaban.

Incluso antes de morir, Hailey Merkt, de 31 años de edad, compartió un desgarrador mensaje para sus familiares en el que, presuntamente, anticipaba lo que pasaría por su enfermedad.

Y lo conmovedor de sus palabras, fue que la modelo lamentaba que sus seres queridos se vieran involucrados en tan difícil situación causada por su estado de salud .

Ya no me preocupo por mí misma, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo.

Hailey Merkt