Fan de Justin Bieber hackea cuenta de Instagram de Drake Bell

A partir de hoy Drake Bell tendrá que pensar dos veces antes de hablar de Justin Bieber o de sus fans, ya que una podría hacerle pagar muy caro sus ofensas.

Ok, exageramos un poco pero sí es seguro que las beliebers le harán pasar un mal rato como el de hoy debido a que le hackearon su cuenta de Instagram.

Así es, una belieber entró a la cuenta de Bell y se puso a publicar imágenes de Bieber, más tarde la cuenta de Drake se pasó a privada.

📷

📷

El hackeo viene luego de que Drake en Navidad tuiteara: "Mi deseo de Navidad es la erradicación de todas las Beliebers, incluso en Navidad me están enviando amenazas de muerte y odio!! Qué rara Navidad".

My Christmas wish is the eradication of all Beliebers even on Christmas they are sending me death threats and hate!! It's freakin Christmas!

En este momento, millones de Beliebers sonríen.