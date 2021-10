Covid-19 inspira oleada de libros y novelas

Es cierto que la pandemia de Covid-19 sigue vigente en el mundo, es un tema con el que seguimos viviendo todos los días.

Son noticias, documentales, películas y ahora hasta libros los que se están enfocando en este tema. Ya que son varios escritores alrededor del planeta que se están inspirando en el Covid-19.

En la Feria del libro de Fráncfort de Alemania, se presentaron varios libros y novelas inspirados en la pandemia de Covid-19.

Covid-19 en México (Graciela López / Cuartoscuro)

Entre los nombres de escritores internacionales de la actualidad que podemos destacar para la creación de estos libros, son los de dos autoras, la novelista estadounidense Jodi Picoult y la canadiense Margaret Atwood.

Atwood contribuyó con “una novela de manera colaborativa”, sobre los habitantes de Manhattan que volvieron más cercanos sus vínculos durante el confinamiento.

Mientras que Picoult, quién sus novelas han sido traducidas en más de 30 idiomas, también estará publicando el mes que viene otra novela que la inspira la pandemia.

Además, otros autores como el escritor alemán John von Dueffel, y la escritora americana de 91 años Hilma Wolitzer también descargaron sus inquietudes que les dejó el Covid-19 a través de la escritura.

Estos son los nombres de los libros de los autores que se inspiraron en la pandemia:

· Fourteen Days: An Unauthorised Gathering (Catorce días: una reunion no autorizada) novela colaborativa en la que es supervisada por Margaret Atwood, saldrá en 2022

· Wish You Were Here, es un relato que está inspirado en una turista que se queda atrapada en su destino vacacional por la pandemia de Covid-19 de Jodi Picoult

· The Angry and the Gulty, narra la historia de una mujer que debe hacer cuarentena mientras que el encargado de su familia se está muriendo, esta historia es del alemán John von Dueffel

· Today a Woman Went Mad in the Supermarket, una compilación de relatos breves por Hilma Wolitzer

El debate: ¿las personas estás lista para leer libros y novelas sobre la pandemia de Covid-19 que aún estamos viviendo?

En el mundo editorial existe el debate latente sobre si es que las personas están listas para leer libros y novelas inspiradas en el Covid-19. Porque es una situación que sigue en la vida y cotidianidad de todos.

Personas viven con la pandemia (Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

En consecuencia, hay críticos literarios y otros expertos que consideran que es demasiado pronto para tener en las librerías obras inspiradas en el Covid-19.

Incluso el crítico alemán Denis Scheck, recuerda que las novelas que tomaban el tema de los atentados del 9 de septiembre de Estados Unidos se publicaron una década después.

En cambio para los escritores u otras personas el escribir ha sido su forma de catarsis en la que han podido desahogar su angustia o penas como el caso de la escritora Hilma Wolitzer, quien perdió a su esposo durante la pandemia.