El canal oficial de Ana Frank en YouTube lanzó una serie biográfica de quince capítulos.

Su diario la hizo famosa y esa fue una irónico ajuste de cuentas porque ella quería ser escritora. Pero, ¿te has preguntado qué hubiera pasado si en lugar de una libreta, hubiese tenido un cámara? Bien, la casa museo que guarda su recuerdo en Ámsterdam sí lo ha hecho y la ha convertido en una 'youtuber'.

El resultado es una serie de quince capítulos en YouTube titulada "Videodiario de Ana Frank", inspirada en los dos últimos años de su vida y cuyo trailer ya es toda una sensación en redes sociales debido a que coincide con el aislamiento que experimenta la mayoría de la población, debido a la pandemia de coronavirus.

¿Y si en vez de diario, Ana Frank hubiera tenido una cámara?

¿La protagonista? Luna Cruz Pérez , actriz neerlandesa de 13 años que habla directamente a la cámara para contar que sueña con salir, sentir el viento, ir al cine, viajar a París o Londres, etc. También filma a sus padres, Otto y Edith, a su hermana mayor, Margot, así como al matrimonio formado por Hermann y Auguste Van Pels.

"Querida Kitty: me siento oprimida, indeciblemente oprimida, por el hecho de no poder salir nunca. Tengo miedo de que nos descubran y nos fusilen. A veces no me lo creo, pero así es, cada vez es más difícil para los judíos, ¿qué pasará si nos encuentran?", dice el personaje de Ana basada en el famoso diario que da comienzo el 14 de junio de 1942.

En la serie es posible observar a detalle el comedor, varias habitaciones compartidas, su alimento (patatas, col, sopas y enlatados), a Ana ojerosa pero enamorada de Peter, y la preocupación de sus padres. Los capítulos, de entre 10 y 15 minutos de duración , se emiten los lunes y jueves siendo el próximo 4 de mayo la fecha tentativa para lanzar el último.

El videodiario coincide con el 75 aniversario de la Segunda Guerra Mundial, razón por la que Ronald Leopold, su director, espera que "anime a pensar sobre el antisemitismo y la discriminación", aunque tristemente por el momento no es posible verlo en España, Estados Unidos o México, ya que en estos países no han expirado los derechos de autor del diario.