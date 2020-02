La música queda intacta en el cerebro de personas con Alzheimer

Aún cuando el cerebro olvida todo, sigue reaccionando a la música.

La música tiene un papel especial en la vida de gran parte de la población; en mayor o menor medida, esta tiene un significado especial para todo, ya sea porque una canción nos recuerda a una personas amada, o porque nos cuenta una historia entrañable. Sin embargo, no se trata sólo de un elemento nostálgico, podría tener beneficios para pacientes con Alzheimer.

De acuerdo con un estudio publicado recientemente en The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, escuchar música es una herramienta importante en el tratamiento de la demencia y el Alzheimer, pues todo parece indicar que es una de las pocas cosas que el cerebro no olvida nunca.

El estudio explica que cuando nos gusta demasiado una canción, el cerebro tiene una respuesta autónoma del meridiano sensorial (ASMR), una reacción natural que produce una especie de hormigueo o zumbido que algunos describen como un "orgasmo en la cabeza".

La investigación encontró que la parte del cerebro responsable de ASMR no sufre daños con el Alzheimer y cuando se expone a una canción que la persona disfrutaba, funciona igual que el de alguien joven; la música puede sacar a las personas de los momentos más críticos de la demencia, incluso en periodos en que no recuerdan ni su identidad.

Jeff Anderson, profesor asociado de Radiología en la Universidad de Salud de Utah y autor colaborador del estudio declaró que “definitivamente, ésta no es la forma de eliminar o curar la enfermedad", pero puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

"Nadie dice tocar música será una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero podría hacer que los síntomas sean más manejables”

Jeff Anderson

Lo que la música puede hacer en pacientes con Alzheimer quedó evidenciado en un video que muestra la reacción de un paciente llamado Henry al escuchar una de sus canciones favoritas.

Con información de Big Think.