La segunda luna llena de este 2023 se produjo en el signo de Leo este 5 de febrero y es también conocida como Luna de Nieve.

Al ser Leo uno de los signos más fuertes del zodiaco, la energía de la luna llena aún puede ser aprovechada con estos 3 rituales.

En sí, este fenómeno nos invita a descubrir qué nos hace únicos e irrepetibles, en qué somos los mejores y cuál es nuestro camino.

3 rituales de luna llena:

Todo lo que necesitas para este ritual de luna llena de febrero 2023, es:

Ahora bien, en la hoja escribe todos los objetivos o deseos que quieras cumplir; pero sobre todo, aquellos que se conecten con tu estima, amor propio o seguridad personal.

A la luz de la Luna (o simplemente al lado de una ventana), dobla la hoja y colócala debajo de una copa con agua. A un lado, coloca las tres hojas de laurel.

Posteriormente, prende una vela blanca y repite la siguiente oración:

Deja que la vela se apague, tira el agua en una maceta o en algún lugar con tierra y guardamos el papel junto con las hojas de laurel en un cajón hasta que los deseos se cumplan.

Este ritual puede realizarse durante la luna llena o las noches siguientes. Comenzamos:

En un lugar tranquilo (mejor si es al lado de una ventana) prepara un altar con una vela violeta o morada y una copa de agua con sal gruesa.

Luego de prender la vela, repite tres veces esta oración:

“Me abro a toda la alegría que me da la vida; yo acepto y merezco toda las bondades que me ofrece. Me amo, me apruebo y me uno con todo el poder de Luna y el Universo”.