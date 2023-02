La luna, el satélite natural de la Tierra, siempre ha causado mucho enigma pero ¿se puede saber en qué fase lunar naciste? Pues aquí te decimos cómo.

Aunque muchos conocen qué signo son, en qué día y año nacieron, no muchos conocen que luna fue el día que nacieron.

Pero esto está por cambiar pues, aunque no es muy conocido, existe una forma bastante sencilla de conocer qué fase de la luna había el día que naciste.

Esto se refiere, por su puesto, a la fase lunar que estaba ese día en específico ya que, según algunos aseguran, este tipo de lunación, también define parte de nuestra personalidad.

Es decir, que al igual que el horóscopo o la carta astrológica, la fase lunar que estaba el día que se nació, también cuenta y a fecta en nuestra vida cotidiana.

Esto viene desde la antigüedad pues no es un secreto que la luna ha sido uno de los objetos astronómicos más importantes en diferentes raíces y culturas a lo largo de la historia de la humanidad.

¿Cómo saber la fase lunar el día qué naciste?

En Internet y redes sociales, muchos han comenzado a querer saber que luna o que fase lunar había el día que nacieron.

Y es que hay una manera sencilla de saber qué luna había el día que naciste: con una calculadora de fase lunar.

Solo habrá que ingresar a la página sbkmexico.com y colocar el mes, año, así como la hora exacta con minutos del día que naciste.

Además del lugar en donde naciste, esto hará que la calculadora de la fase lunar te revele qué luna había el día que naciste.

Por lo que solo se deberá revisar si es que el ciclo lunar corresponde al Hemisferio Norte o al Hemisferio Sur, pero esto se puede calcular también, colocando la zona horaria.

Estas son las fases lunares y su significado para el día en que naciste:

Luna Nueva

Quienes hayan nacido bajo la Luna Nueva, hay que recordar qué es el inicio del ciclo lunar, es decir de nuevos comienzos e introspección.

Por eso quienes hayan nacido bajo esta luna, son aventureros y están abiertos a iniciar y probar cosas nuevas; tienen una fuerte intuición y opiniones.

A veces pecan de ser demasiado entusiastas, de querer aprender y saberlo todo; son apasionados y tienden a ver hacia el futuro.

Luna nueva (Lenstravelier / Unsplash)

Luna Cuarto creciente

Si la calculadora revela que naciste bajo la luna del cuarto creciente, eso significa que siempre estás buscando nuevos retos y formas de probar tu potencial y voluntad.

Algunas veces caes en ser un fanático del control, ya que de no serlo, no sientes que tienes en orden la situación y te cuesta confiar en los femas, especialmente cuando sientes que no saben hacer las cosas bien.

Luna cuarto creciente (Michael / Unsplash )

Luna llena

La luna llena es el ciclo que en donde la luna es la más grande, poderosa y brillante, lo cual dota a quienes nacieron bajo esta fase lunar de una confianza nata.

Además de ser bastante enérgico, carismático y ser bastante magnético para quienes te rodean.

Sin embargo, no hay que olvidar que así como existe un lado brilloso y grande de la luna, también hay un lado oscuro que se refiere a las emociones que no quieren salir a la luz.

Por lo que en este caso, hay que aprender a manejar y balancear las dos partes de la luna llena.

Luna llena (Ganapathy Kuma / Unsplash)

Luna cuarto menguante

La última fase de la luna es el cuarto menguante, invita a quienes nacieron bajo este signo a atar los cabos sueltos en su vida; son leales e independientes.

Aunque pueden tener dificultades para dejar atrás el pasado; son bastante fuertes e independientes pero algo retraídos.