Usuarios en redes sociales publicaron fotografías y videos en los que aparece una supuesta camioneta de la Guardia Nacional usada para fines particulares.

Y es que al parecer, a algún elemento de la Guardia Nacional se le habría ocurrido usar un vehículo particular para aprovechar este puente por el 1 de mayo.

En las imágenes se puede observar un vehículo con el número 16279 y mismo número de placas qué circula por una carretera.

Usuarios de redes sociales afirman que sucedió en Tamaulipas, no obstante, los letreros de la carretera son ilegibles en la imagen.

Camioneta de la Guardia Nacional va cargada de maletas rumbo a sus vacaciones por el 1 de mayo

Este vehículo llevaba cargadas varias maletas, al parecer una carreola y bolsas con ropa, por lo que los usuarios presumieron que se dirigía de vacaciones.

Ante ello, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional dijo que el asunto se va a canalizar a Asuntos Internos.

También pidió a los usuarios que reportaron la situación enviar un número de contacto al correo cnac@gn.gob.mx y mencionar la cuenta desde la que se denunció para proporcionar un número de folio del reporte.

Cabe recordar que aunque oficialmente la Guardia Nacional no pertenece a la Sedena, en los hechos sí opera bajo su mando ya que está confirmada por militares.

Usuarios de redes sociales dudan de sí la patrulla es real

Algunos usuarios de redes sociales han especulado sobre que esa camioneta pudiera ser falsa por el tipo de modelo que no es el que se ve comúnmente, no obstante, otros señalaron que las autoridades tendrían que aclarar la situación y descartar que nuevamente se hace uso personal de vehículos particulares.

¿Se pueden identificar elementos y vehículos de la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional no ha especificado detalles para identificar si una camioneta es falsa o no, no obstante, sí ha dado otros elementos de identificación de quienes conforman la corporación.

Uno de ellos es que de acuerdo con la ley y reglamento de la Guardia Nacional no tienen no tienen permitido presentar tatuajes visibles, deben mantener su cabello corto y en el caso de las mujeres debe estar recogido en la parte trasera.

Otro más es el uso de un casco balístico de color negro o la gorra de corte militar camuflada.

Esta gorra tiene el grado y jerarquía visible en la parte frontal y en cuanto a barba y bigote deben estar recortados hasta las comisuras o de preferencia no usar.

En cuanto a chalecos antibalas los de la Guardia Nacional son de color negro o pixeleado y tienen el nombre completo de la dependencia en mayúsculas a diferencia de los criminales que usan las siglas de la de su corporación.

Un detalle más es el emblema que está formado por un círculo con el águila juarista en el centro y la leyenda “Justicia y paz”.

En cuanto a las armas, el tipo de arma larga que se utiliza son los fusiles FX que fabrica la propia Sedena a diferencia del crimen organizado que emplea armas como AR-15 o “cuerno de chivo”.